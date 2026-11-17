Вечером 17 ноября пользователи заметили сбой в работе ключевых сервисов Apple. Проблемы коснулись магазина приложений App Store, облачного хранилища iCloud и платежной системы Apple Pay.

Об этом сообщает издание Tom's Guide со ссылкой на мониторинговый сервис Downdetector.

Что известно о сбое?

Вечером 17 ноября количество обращений по поводу проблем с функционированием Apple Pay только за считанные минуты подскочило почти до 2000. Пользователи также массово сообщали о неполадках в работе Apple Music, Apple Support и сбоях при авторизации из-за учетной записи Apple.

На официальном портале отслеживания статуса Apple специалисты подтвердили сбои в App Store, Apple Music и AppleCare on Device, а также трудности при входе в iCloud. В то же время платежный сервис Apple Pay компания обозначила как доступный, а поток жалоб на проведение платежей впоследствии пошел на убыль.

Проблемы в работе Apple: смотрите видео

Какая причина сбоя?

В Apple заявили, что решают проблемы со своими системами после того, как внутреннее обновление нарушило работу некоторых ее сервисов.

Многие наши системы снова работают после того, как внутреннее обновление повлекло некоторые сбои сегодня утром,

– сообщили в компании.

Они также добавили, что работают над тем, чтобы как можно быстрее починить систему. Отметим, что сбой вызвал тревогу пользователей после ряда технологических перебоев. Пока нет никаких признаков того, что они имели какую-то общую причину.

Перебои в работе цифровых сервисов фиксируются не впервые за последние дни. В частности, 16 ноября клиенты больших банков США, среди которых Chase, Bank of America, Wells Fargo и U.S. Bank, массово жаловались на проблемы с авторизацией в интернет-банкинге.

Как уже сообщалось на нашем сайте, вечером 12 ноября масштабный сбой вывел из строя инфраструктуру Microsoft в 74 странах. Проблемы в работе Outlook, Teams и Copilot продолжались более 12 часов из-за пиковой нагрузки на серверы во время развертывания обновления.