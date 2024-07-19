Это не кибератака: генеральный директор CrowdStrike прокомментировал сбои по всему миру

Генеральный директор CrowdStrike опубликовал пост в соцсети X, где объяснил некоторые детали масштабного сбоя, который накрыл весь мир. Он говорит, что к этому не причастны хакеры.

Для контекста напомним, что проблему распознали внутри функции Falcon Sensor, разработанной компанией CrowdStrike, работающей в сфере кибербезопасности. Это важное программное обеспечение предназначено для защиты систем от кибератак. В какой-то момент в четверг система начала конфликтовать с Windows, приводя к "синему экрану смерти".

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Что говорит компания

Джордж Курц, глава компании CrowdStrike, вышел с разъяснениями, заявив, что "это не инцидент безопасности или кибератака". Более того, проблема была идентифицирована и уже исправлена.

"CrowdStrike активно работает с клиентами, которые пострадали от дефекта, найденного в одном обновлении контента для хостов Windows. Хосты Mac и Linux не пострадали. Это не инцидент безопасности или кибератака. Проблема была обнаружена, изолированно и развернуто исправление. Мы направляем клиентов на портал поддержки для получения последних обновлений и будем продолжать предоставлять полные и непрерывные обновления на нашем сайте. Мы также рекомендуем организациям обеспечить связь с представителями CrowdStrike через официальные каналы. Наша команда полностью мобилизована для обеспечения безопасности и стабильности клиентов CrowdStrike", – написал Курц на своей странице.

Акции CrowdStrike восстановили часть своих потерь, но общая тенденция все еще остается печальной. Акции упали на 21% на прединвестиционных торгах и сейчас снизились на 16%. Microsoft торгуется на 2% ниже.