Астроном любитель сфотографировал тайный китайский космический корабль на орбите

Австрийский космический энтузиаст совершил незаурядное открытие с помощью любительского оборудования. Ему удалось сфотографировать секретный китайский космический самолет Shenlong "Шэньлун".

Феликс Шьофбенкер, космический фотограф-любитель из Австрии, с помощью своего 14-дюймового телескопа и программного обеспечения для обработки изображений успешно сделал снимки секретного китайского космического корабля "Шэньлун".

К теме Китайский космический корабль заподозрили в тайном военном использовании

Снимки Шьофбенкера обнаружили два выступления на одном конце космического корабля "Шэньлун", которых не было видно ни на каких публичных визуализациях.

Я не совсем уверен, или это солнечные панели, или какие-то другие элементы, такие как антенна или что-то подобное,

– сказал Шёфбенкер в комментарии Space.com.

Он отметил, что изображения могут быть несколько неточными из-за угла, под которым космический аппарат освещался во время пролета.

По расчетам Шьофбенкера, космический самолет "Шеньлун" имеет длину около 9 метров, что делает его длиннее американского военного самолета X-37B производства компании Boeing.