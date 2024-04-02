Microsoft и OpenAI работают над секретным суперкомпьютером стоимостью 100 миллиардов долларов

По сообщениям из нераскрытых источников, технологические гиганты Microsoft и OpenAI совместно инвестируют в разработку секретного суперкомпьютера, стоимость которого оценивается в 100 миллиардов долларов. Цель проекта - усилить возможности искусственного интеллекта (ИИ) с помощью передовых методов обучения.

Согласно информации, полученной The Information, суперкомпьютер под кодовым названием Stargate планируется ввести в эксплуатацию к 2028 году. OpenAI отказалась комментировать этот вопрос, Microsoft не подтвердила и не опровергла эти сообщения, зато отметила свою приверженность к развитию инфраструктуры искусственного интеллекта.

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Microsoft продемонстрировала свою способность создавать передовую инфраструктуру искусственного интеллекта, которая используется для обучения и развертывания ведущих мировых моделей искусственного интеллекта. Мы всегда планируем следующее поколение инфраструктурных инноваций, необходимых для дальнейшего расширения возможностей ИИ,

– заявил представитель Microsoft.

Отрасль нуждается во все большем количестве денег

Следует отметить, что такие значительные инвестиции ставят под сомнение финансовую устойчивость отрасли искусственного интеллекта. Поскольку такие компании, как Microsoft и OpenAI, предлагают значительную часть услуг ИИ бесплатно или по моделям подписки, существует неопределенность относительно потоков доходов отрасли.

Кроме того, сохраняется беспокойство относительно растущих расходов, связанных с разработкой и обслуживанием ИИ. Недавние усилия OpenAI по уменьшению расходов, в частности попытки избежать расходов на учебные данные, подчеркивают значительную финансовую нагрузку, с которой сталкиваются организации, работающие в области ИИ.

Вместе с тем, Microsoft и OpenAI, очевидно, видят значительный потенциал в области ИИ. Компании вливают немало средств в проекты по развитию и поддержке ИИ на стратегическом уровне.

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В частности обе компании инвестируют в исследования по термоядерной энергетике, ведь ИИ уже потребляет колоссальное количество энергии и эти потребности в будущем будут только расти.