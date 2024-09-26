В ваших соцсетях появится больше селфи созданных искусственным интеллектом

Meta тестирует новую функцию на своих платформах Facebook и Instagram. Пользователи теперь увидят больше изображений созданных искусственным интеллектом (ИИ), в своих лентах. Функция под названием "Представленные для вас" будет предлагать изображения, которые будут адаптированы к интересам каждого пользователя или отражать современные тенденции, а некоторые из них будут похожи на пользователя.

Как это будет работать?

Новая функция позволяет пользователям визуализировать себя в различных сценариях используя собственные фотографии, сообщает The Verge. Это напоминает старые рамки с вырезом для лица, которые предлагали пользователям изобразить их в виде астронавтов или героев фильмов, однако теперь эти изображения будут полностью созданы ИИ.

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Такие изображения может для вас нарисовать ИИ / Фото Meta

По словам пресс-секретаря Meta Аманды Феликс, платформа будет генерировать изображения с лицом пользователя только при условии, что он выбирает функцию "Представь себя" и соглашается с необходимыми условиями. Пользователи смогут делиться этими селфи, созданными искусственным интеллектом, или даже создавать их в режиме реального времени.

Для чего это нужно?

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг назвал это следующим "логическим шагом" для Facebook и Instagram, который интегрирует контент, созданный искусственным интеллектом, наряду с традиционными публикациями, созданными пользователями.

Пользователи будут иметь возможность контролировать эту функцию: они смогут блокировать такие изображения в своей ленте, но при этом смогут делиться своими собственными творениями. Аналогично, изображения с лицом пользователя будут видимыми для других только при его четко выраженном согласии.

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Сейчас эта функция все еще находится на стадии тестирования, и компания Meta еще не сообщила, когда и насколько широко она будет развернута на своих платформах.