Стоит ли программистам бояться за свои должности

Во время своего выступления, отвечая на вопрос студентов о том, заменит ли ИИ программистов начального уровня, Пичаи начал с того, что тот же самый вопрос можно задать во многих дисциплинах, пишет Wccftech. Директор считает, что более вероятным сценарием является то, что искусственный интеллект станет помощником, а не заменителем. Это поможет существующим программистам выполнять свою работу, посвящать свое время "более высоким аспектам задачи вместо того, чтобы снова и снова исправлять баги или что-то подобное".

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Пичаи говорит, что его компания уже почувствовала повышение эффективности после внедрения ИИ на рабочих местах. Он упоминает мощный редактор кода с искусственным интеллектом Cursor AI:

Это просто снижает барьеры для тех, кто умеет программировать, так, например, как вы можете больше взаимодействовать в среде естественного языка. Таким образом, программирование становится больше похожим на творческий инструмент. Я думаю, что это позволит и сделает его доступным для большего количества людей,

– говорит Сундар Пичаи.

Он очертил способность ИИ помогать многочисленным специалистам в их повседневной деятельности как правильное направление, в котором следует рассматривать ИИ.

Пичаи также считает, что словосочетание "искусственный интеллект" является неудачным, поскольку "создает некий сравнительный элемент". Лучшим термином, по его мнению, будет "содействие развитию интеллекта", и он "уверен, что в будущем гораздо больше людей будут заниматься программированием", поскольку с искусственным интеллектом это станет легче.

Стоит отметить, что ИИ уже определенное время влияет на рынок труда, поскольку многие компании ищут способы его привлечения, чтобы автоматизировать те или иные задачи и уменьшить количество наемных работников. Но пока последствия развития этой технологии для рабочих можно назвать незначительными.