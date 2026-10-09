Что известно о самой загадочной книге в мире?

Рукопись Войнича уже более века не поддается расшифровке, несмотря на усилия многих исследователей. В 1912 году ее обнаружил польский книготорговец Вильфрид Войнич. По одной из версий, он обнаружил рукопись в сундуке в старинной церкви на юге Европы. Однако точнее будет сказать, что он купил ее в иезуитской коллекции, хотя где именно ее хранили, неизвестно, пишет IFLScience.

Сам кодекс выглядит очень странно. В нем есть рисунки неузнаваемых растений, необычных животных, драконов, замков и загадочных астрологических символов. Язык текста напоминает естественный и, по словам исследователей, даже подчиняется его законам, но никто до сих пор не смог его прочитать.

Библиотека Йельского университета выделяет в рукописи шесть отдельных разделов. Это изображения растений, астрономические и астрологические рисунки, изображения купания, космологические медальоны, фармацевтические рисунки трав и корней, а также текст без иллюстраций, похожий на рецепты, где каждая запись обозначена звездообразным цветочком.

Некоторые считают рукопись мистификацией, но даже в этом случае речь идет об очень древней подделке. Научный сотрудник Университета Маккуори в Австралии Киган Брюер объясняет:

Радиоуглецевый анализ дает 95 процентов вероятности того, что шкуры для изготовления рукописи были взяты от животных, погибших между 1404 и 1438 годами.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Самый ранний достоверно известный владелец книги был соратником императора Священной Римской империи Рудольфа II, жившего в 1552–1612 годах. Таким образом, более чем столетие истории владения рукописью остается неизвестным. Некоторые рисунки, в частности знаки зодиака, дизайн короны и особая форма зубцов на стенах замков, указывают на то, что рукопись была создана на юге немецкоязычных земель или на севере Италии.

Как исследователи проверили порядок страниц?

Колин Лейфилд и Лиза Фагин Дэвис проанализировали рукопись методом латентно-семантического анализа. Это статистический метод для больших текстов, который, в частности, помогает находить слова со схожим значением. Ученые не пытались расшифровать слова, а искали признаки исходной структуры и порядка документа.

Они сравнили рукопись с известными текстами, в частности с Абердинским бестиарием и "Зеркалом человеческого спасения". По словам исследователей, это дало веские доказательства того, что рукопись не должна была быть сшита в тетради, как обычно. Изначально это была подборка отдельных парных листов, которые читались последовательно. Их называют "сингулионами".

Исследователи приводят довольно убедительные аргументы в пользу того, что страницы сшили не в том порядке. На некоторых страницах рисунки пересекают центр книги и продолжаются на следующей. На других рисунок должен был перейти через центральный сгиб на противоположную страницу, но нужная страница оказывается значительно дальше в рукописи.

Семантический анализ и сравнение с другими текстами подтверждают эту идею. Они также не исключают, что страницы писали несколько разных людей.

Был ли у рукописи один автор?

Некоторые пытались приписать рукопись, например, Леонардо да Винчи, хотя это далеко не общепринятое мнение. Дэвис рассказала The Guardian, что многие хотели видеть в авторе сумасшедшего гения, работавшего на чердаке где-то в средневековом Лондоне.

На самом деле доказательства свидетельствуют о более коллективном объекте, возможно, наборе буклетов, с помощью которых знания передавались из поколения в поколение. Идея "одинокого гения" отпадает,

– добавила Дэвис.

Учитывая рисунки, среди которых есть изображения, похожие на женскую репродуктивную систему, а также на возможные знания о травах или народные предания, Дэвис предположила, что это могла быть книга женских народных знаний, предназначенная для дальнейшей передачи.

Когда произошла путаница со страницами?

Авторы исследования ссылаются на предыдущую работу, которая показала, что рукопись сшивали только один раз, в позднюю готическую эпоху, примерно в 1400–1500 годах. Первоначальные переплетчики, возможно, доставили всем лишние хлопоты. Однако до наших дней сохранилось очень мало средневековых документов в виде сингулионов, поэтому, вероятно, именно им мы обязаны тем, что рукопись уцелела.