В России появились консоли Xbox сертифицированные для рынка страны-агрессорки

В российских интернет-магазинах техники стали появляться консоли Xbox Series X и S, сертифицированные "Ростестом". Российские так называемые СМИ отмечают, что говорит о поставках от самой Microsoft и ее российских партнеров.

Следует сразу отметить, что пока не совсем понятно, как именно сертифицированные консоли попали на рынок страны-террористки в разгар санкционных ограничений. Хотя не исключено, что и сама Microsoft могла организовать сертификацию руками российских дистрибьюторов. 24 канал делится деталями далее.

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Ранее ритейлеры уже организовывали продажу подписок на сервисы компании без использования обходных путей с VPN. Сейчас они утверждают, что речь идет об оригинальных консолях, работающих на территории России, поддерживающих русский язык и совместимых с продаваемыми в магазинах лицензионными дисками. При этом новинки отличаются от моделей бывших партий маркировкой.

Наличие новых партий сертифицированных для России консолей подтверждается в нескольких торговых сетях, хотя и избегает уточнений – когда и каким образом новинки завозились в страну.

Как консоли Xbox могли попасть на болота

Напомним, что официально Microsoft прекратила поставки консолей в Россию с 4 марта после полномасштабного вторжения в Украину. Впоследствии электронику начали завозить так называемым параллельным импортом (в обход официальных поставщиков), а гарантию обеспечивали продавцы. Теперь в ритейле есть "русские" модели.

Российские "Известия" сообщают, что говорится именно о новых поставках, поскольку старые партии, вероятно, давно распроданы. При этом отмечается, что последние официальные поставки прошли еще в марте. Не исключается, что компания сертифицирует электронику в России, но поставляет ее в соседние страны, такие как Казахстан, а уж оттуда они и переправляются в Россию по параллельным импорту.

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Вероятнее всего сертификацией, действительно занимается не сама Microsoft, а российские дистрибьюторы, которые "вправе" организовать самостоятельную сертификацию товара в рамках параллельного импорта. Процедура потенциально упрощается тем, что первоначальные испытания и подтверждение соответствия модели прошли в России еще в 2020 году.

В то же время в России уже организована продажа подписок Xbox Game Pass и Xbox GamePass Ultimate, которые пользователь может активировать без использования VPN – они доступны в крупнейших сетях техники.