Google скопировала важную функцию Apple: теперь найти свой потерянный смартфон будет проще

Компания Google собирается представить свою сеть Find My Device. Она поможет в поиске потерянных смартфонов и гаджетов, даже если они отключены от Интернета. Эта новейшая для Android система, впервые анонсированная в прошлом году, имеет целью использовать широкую сеть устройств, чтобы помочь пользователям найти свои потерянные вещи.

Будущая сеть Find My Device может похвастаться способностью точно определять местонахождение смартфона, даже если он не подключен к интернету. На ум сразу приходит аналогичная функция от Apple, которая благодаря сети iPhone способна отследить потерянный или похищенный смартфон.

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На что будет способна сеть Find My Device

Благодаря сети из гаджетов и подключенных к ним устройств пользователи смогут отслеживать наушники, гарнитуры и трекеры с поддержкой технологии Fast Pair, даже если они не подключены к устройству (но были с ним соединены).

Недавно Google сообщил бета-тестерам по электронной почте, что запуск сети запланирован через три дня, намекая на ожидаемый дебют в понедельник, 8 апреля, почти через год после первого анонса.

Задержка с запуском сети может быть связана с совместными усилиями Google и Apple по созданию отраслевого стандарта, направленного на предотвращение недобросовестных практик отслеживания, подобным тем, что наблюдались с AirTag от Apple, выпущенным в 2021 году.

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Эта совместная работа также введет усиленные меры защиты в iOS 17.5, что будет отвечать общей цели защиты конфиденциальности и безопасности пользователей.