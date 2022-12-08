Эту загадку разгадали Роберт Паддл и Кэтрин Мэдлок, которые готовятся опубликовать свое исследование в Australian Zoologist. Они обнаружили, что останки попали в коллекцию Тасманского музея и художественной галереи (TMAG) в 1936 году, но до сих пор оставались неидентифицированными.
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Что известно
Как говорят исследователи, найденный тилацин не является тем же животным, которое ранее идентифицировали как последнего тасманийского тигра Бенджамина, умершего в ночь с 6 на 7 сентября 1936 года в зоопарке Бомарис. Его многочисленные фотографии и видео – одно из немногих свидетельств, оставшихся человечеству в память об этом виде.
По новым данным фактически последним тилацином была старая самка, которую поймал охотник Элиас Черчилль из Флорентийской долины и продал зоопарку в середине мая 1936 года.
Продажа не была зарегистрирована или обнародована зоопарком, поскольку в то время наземный отлов был незаконным, и Черчилль мог быть оштрафован. Тилацин прожил всего несколько месяцев и, когда умер, его тело было передано в TMAG,
– рассказывает Роберт Паддл.
В течение многих лет музейные кураторы и исследователи безуспешно искали эти останки, поскольку в зоологической коллекции не было зафиксировано ни одного материала с тилацином, датированного 1936 годом, и поэтому считалось, что его тело просто выбросили.
Кэтрин Медлок отмечает, что поступление животного в музей было подтверждено неопубликованным отчетом музейного таксидермиста за 1936/37 год, в котором среди перечня образцов, над которыми работали в течение года, упоминается тилацин. Это привело к просмотру всех шкур и скелетов тилацинов в коллекции, а затем и к находке последнего животного.
Выяснилось, что с останков сняли кожу, расчленили скелет и в течение многих лет использовали для образовательных целей, чтобы объяснить учащимся анатомию тилацинов. После этого в какой-то момент их просто положили в шкаф и забыли на десятилетия.
Череп талацина / Тасманийский музей
Череп талацина / Тасманийский музей
Директор TMAG Мэри Малкейхи сообщила, что кожа и расчлененный скелет последнего тасманийского тигра теперь выставлены в галерее тилацинов музея.