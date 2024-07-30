Штаны с секретом позволят чувствовать себя на 15 кг легче, делать больше и ходить дальше

Компания Arc'teryx представила весьма интересные штаны, которые позаимствовали идею громоздких и мощных экзоскелетов, но свели ее до почти незаметного минимума, необходимого для умеренной помощи туристам во время дальних походов, рабочим на заводах или просто людям, испытывающим проблемы при ходьбе.

Что это такое и как оно работает

Костюмы-экзоскелеты, повышающие силу, могут помочь сделать физическую работу менее утомительной, но Arc'teryx сотрудничает со Skip, ответвлением Google's X Labs, чтобы перенести эту технологию в сферу досуга, то есть для обычных индивидуальных пользователей. Штаны с электроприводом MO/GO оснащены легким электрическим двигателем на колене, который увеличивает силу ног (например, при подъеме вверх), а также поглощает удар от шагов во время спуска.

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Штаны MO/GO (что является сокращением от "MOuntain/GOat", то есть "горный козел") весят чуть больше трех килограммов вместе с модулем повышения мощности и трехчасовыми аккумуляторными батареями. Этот модуль крепится к человеку с помощью пары углепластиковых скоб для каждой ноги, спрятанных под штанами Arc'teryx Gamma, что позволяет легко надевать и снимать устройство.

Пример использования устройства для облегчения ходьбы: видео

Штаны MO/GO не позиционируются, как медицинское устройство, которое может помочь тем, кто имеет проблемы с передвижением. Его будут продавать как мобильный гаджет, который может помочь путешественникам расширить свой диапазон – что-то вроде электровелосипеда, который позволяет ехать на большие расстояния, но для ходьбы.

Объем помощи, предоставляемой, изменяется в режиме реального времени путем мониторинга походки и движений ног пользователя, чтобы определить, когда он ходит или поднимается вверх. В любой момент пользователь может увеличить или уменьшить объем помощи, предоставляемой, простым нажатием кнопки.



Штаны MO/GO / Фото Arc'teryx

С аккумулятором, интегрированным в пояс штанов, и модулями питания на каждой ноге, систему MO/GO нельзя назвать незаметной. Но экзоскелет не создан для того, чтобы помочь кому-то обманом подняться на сложный маршрут. Его цель - сделать пешие прогулки и сложные туристические маршруты более доступными для тех, кто не имеет необходимой выносливости.

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Цена

Полная розничная цена ожидается на уровне 5 000 долларов, но пока действует "скидка для ранних покупателей" – для тех, кто сделает предварительный заказ с депозитом 99 долларов. Это снизит цену до 4 500 долларов. Дата отправки планируется где-то на конец 2025 года.

Привыкание к ходьбе с дополнительной парой механических мышц требует определенного времени, как утверждает издание Fast Company, которое провело тестирование штанов MO/GO. А для потребителей, которые хотят сначала протестировать новинку, Skip и Arc'teryx предложат восьмичасовую аренду на выбранных тропах на западе США и Канады за 80 долларов.