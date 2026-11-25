11 февраля 2004 года компания Siemens представила модель CX65. Телефон получил классический корпус-моноблок с пятипозиционным джойстиком, цифровой клавиатурой и большим по меркам того времени цветным экраном. Об этом сообщает 24 Канал.

Дисплей имел диагональ, достаточную для просмотра фотографий, меню и игр, разрешение 132 × 176 пикселей и поддерживал 65 тысяч цветов. Для начала 2000-х это был заметный шаг вперед по сравнению с монохромными экранами более старых телефонов.

Еще одной важной особенностью стала VGA-камера с разрешением до 640 × 480 пикселей. Она позволяла делать простые фотографии и записывать короткие видео со звуком. Снимки можно было отправлять через MMS или электронную почту.

CX65 также поддерживал Java-приложения и игры, GPRS для мобильного интернета и инфракрасный порт IrDA. Последний использовался для обмена файлами между совместимыми устройствами. Встроенной памяти было примерно 11 МБ – сегодня это кажется мизерным объемом, но тогда его хватало для фотографий, сообщений и небольшого количества загруженного контента.

Почему исчез бренд Siemens Mobile

CX65 появился в период, когда Siemens еще активно боролся за долю рынка мобильных телефонов. Модель принадлежала к 65-й серии, в которую также входили другие устройства производителя. Она позиционировалась как более доступная альтернатива более дорогим моделям M65 и S65.

Однако мобильный бизнес Siemens испытывал финансовые проблемы. В июне 2005 года компания объявила о продаже своего подразделения по производству телефонов тайваньской компании BenQ. Сделка предусматривала передачу бизнеса с более чем шестью тысячами сотрудников, а BenQ получила право использовать бренд Siemens на мобильных телефонах.

Так появилась компания BenQ Mobile, которая начала работу осенью 2005 года. Впоследствии телефоны выпускались под совместным названием BenQ-Siemens. Но новый этап оказался недолгим: в сентябре 2006 года немецкое подразделение BenQ Mobile подало заявление о банкротстве.

Так завершилась история Siemens как одного из больших производителей мобильных телефонов. Сегодня CX65 напоминает о временах, когда телефоны отличались не только дизайном, но и собственными интерфейсами, мелодиями, джойстиками и возможностью передавать фотографии через инфракрасный порт.