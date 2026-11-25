Siemens представив CX65 11 лютого 2004 року. Телефон отримав класичний корпус-моноблок із п'ятипозиційним джойстиком, цифровою клавіатурою та великим за мірками того часу кольоровим екраном. Про це пише 24 Канал.

Дисплей мав діагональ, достатню для перегляду фотографій, меню та ігор, роздільну здатність 132 × 176 пікселів і підтримував 65 тисяч кольорів. Для початку 2000-х це було помітним кроком уперед порівняно з монохромними екранами старіших телефонів.

Ще однією важливою особливістю стала VGA-камера з роздільною здатністю до 640 × 480 пікселів. Вона дозволяла робити прості фотографії та записувати короткі відео зі звуком. Знімки можна було надсилати через MMS або електронну пошту.

CX65 також підтримував Java-застосунки та ігри, GPRS для мобільного інтернету й інфрачервоний порт IrDA. Останній використовували для обміну файлами між сумісними пристроями. Вбудованої пам'яті було приблизно 11 МБ – сьогодні це здається мізерним обсягом, але тоді його вистачало для фотографій, повідомлень і невеликої кількості завантаженого контенту.

Чому зник бренд Siemens Mobile

CX65 з'явився в період, коли Siemens ще активно боровся за частку ринку мобільних телефонів. Модель належала до 65-ї серії, до якої також входили інші пристрої виробника. Вона позиціонувалася як доступніша альтернатива дорожчим моделям M65 і S65.

Однак мобільний бізнес Siemens мав фінансові проблеми. У червні 2005 року компанія оголосила про продаж свого підрозділу з виробництва телефонів тайванській BenQ. Угода передбачала передачу бізнесу з понад шістьма тисячами працівників, а BenQ отримала право використовувати бренд Siemens на мобільних телефонах.

Так з'явилася компанія BenQ Mobile, яка почала роботу восени 2005 року. Згодом телефони випускали під спільною назвою BenQ-Siemens. Але новий етап виявився недовгим: у вересні 2006 року німецький підрозділ BenQ Mobile подав заяву про банкрутство.

Так завершилася історія Siemens як одного з великих виробників мобільних телефонів. Сьогодні CX65 нагадує про час, коли телефони відрізнялися не лише дизайном, а й власними інтерфейсами, мелодіями, джойстиками та можливістю передавати фотографії через інфрачервоний порт.