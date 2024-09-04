Затонувшее село показалось на дне пересохшего водохранилища в Греции

Засуха вернула на поверхность село вблизи Афин. Его затопили много лет назад, когда для обслуживания столицы было создано водохранилище. Беспрецедентное падение уровня воды открыло давно утраченные здания.

Детали

Руины деревни Каллио выныривают из искусственного озера Морнос, водохранилища в Греции, из-за рекордно высоких температур и длительной засухи в регионе. Село было затоплено в конце 1970-х годов, когда была построена дамба для создания водохранилища в 200 километрах к западу от Афин.

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Почти 80 домов в городке, а также церковь и школа были заброшены, чтобы освободить место для водохранилища. Сегодня оно обеспечивает водой почти половину населения Греции. Но прошлая зима была самой теплой в истории страны, и теперь, через месяц после самого теплого июля, уровень озера упал настолько, что село оказалось на поверхности.

Уровень озера Морнос упал на 40 метров,

– сообщил Йоргос Йосифидис, бывший житель городка.

Последний раз Каллио видели во время засухи в начале 1990-х годов.

Мэр соседнего муниципалитета Дорида, Димитрис Джаннопулос, говорит, что с каждым днем вода спадает все больше. Ничего подобного здесь не видели десятилетиями.

По данным Министерства охраны окружающей среды Греции, запасы воды в озере Морнос и трех других водохранилищах региона сократились почти вдвое - с 1,2 миллиарда кубометров в 2022 году до 700 миллионов кубометров в прошлом месяце. И это не говоря уже о том, что 2022 год был худшей засухой в Европе за последние 500 лет, согласно отчету Глобальной обсерватории засух.

Глобальная обсерватория засухи опубликовала июльский отчет о засухе в Европе, в котором отмечается, что в Греции снизилась влажность почвы, а растительность подверглась стрессу. Такие же условия были зафиксированы в других частях Центральной Европы, включая Италию, Румынию, Балканы и Турцию. Археологический комплекс Акрополь в Афинах был закрыт на несколько часов в июле, чтобы предотвратить влияние высоких температур на посетителей.