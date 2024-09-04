Деталі

Руїни села Калліо виринають зі штучного озера Морнос, водосховища в Греції, через рекордно високі температури й тривалу посуху в регіоні. Село було затоплене наприкінці 1970-х років, коли була побудована дамба для створення водосховища за 200 кілометрів на захід від Афін.

Дивіться також Чому так багато римських статуй не мають голови

Майже 80 будинків у містечку, а також церква і школа були покинуті, щоб звільнити місце для водосховища. Сьогодні воно забезпечує водою майже половину населення Греції. Але минула зима була найтеплішою в історії країни, тож тепер, через місяць після найтеплішого липня, рівень озера впав настільки, що село опинилося на поверхні.

Рівень озера Морнос упав на 40 метрів,

– повідомив Йоргос Йосіфідіс, колишній житель містечка.

Востаннє Калліо бачили під час посухи на початку 1990-х років.

Мер сусіднього муніципалітету Доріда, Дімітріс Джаннопулос, каже, що з кожним днем ​​вода спадає все більше. Нічого подібного тут не бачили десятиліттями.

За даними Міністерства охорони навколишнього середовища Греції, запаси води в озері Морнос і трьох інших водосховищах регіону скоротилися майже вдвічі — з 1,2 мільярда кубометрів у 2022 році до 700 мільйонів кубометрів минулого місяця. І це не кажучи вже про те, що 2022 рік був найгіршою посухою в Європі за останні 500 років, згідно зі звітом Глобальної обсерваторії посух.

Глобальна обсерваторія посухи опублікувала липневий звіт про посуху в Європі, в якому зазначається, що в Греції знизилася вологість ґрунту, а рослинність зазнала стресу. Такі ж умови були зафіксовані в інших частинах Центральної Європи, включаючи Італію, Румунію, Балкани та Туреччину. Археологічний комплекс Акрополь в Афінах був закритий на кілька годин у липні, щоб запобігти впливу високих температур на відвідувачів.