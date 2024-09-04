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Руины деревни Каллио выныривают из искусственного озера Морнос, водохранилища в Греции, из-за рекордно высоких температур и длительной засухи в регионе. Село было затоплено в конце 1970-х годов, когда была построена дамба для создания водохранилища в 200 километрах к западу от Афин.

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Почти 80 домов в городке, а также церковь и школа были заброшены, чтобы освободить место для водохранилища. Сегодня оно обеспечивает водой почти половину населения Греции. Но прошлая зима была самой теплой в истории страны, и теперь, через месяц после самого теплого июля, уровень озера упал настолько, что село оказалось на поверхности.

Уровень озера Морнос упал на 40 метров,

– сообщил Йоргос Йосифидис, бывший житель городка.

Последний раз Каллио видели во время засухи в начале 1990-х годов.

Мэр соседнего муниципалитета Дорида, Димитрис Джаннопулос, говорит, что с каждым днем вода спадает все больше. Ничего подобного здесь не видели десятилетиями.

По данным Министерства охраны окружающей среды Греции, запасы воды в озере Морнос и трех других водохранилищах региона сократились почти вдвое - с 1,2 миллиарда кубометров в 2022 году до 700 миллионов кубометров в прошлом месяце. И это не говоря уже о том, что 2022 год был худшей засухой в Европе за последние 500 лет, согласно отчету Глобальной обсерватории засух.

Глобальная обсерватория засухи опубликовала июльский отчет о засухе в Европе, в котором отмечается, что в Греции снизилась влажность почвы, а растительность подверглась стрессу. Такие же условия были зафиксированы в других частях Центральной Европы, включая Италию, Румынию, Балканы и Турцию. Археологический комплекс Акрополь в Афинах был закрыт на несколько часов в июле, чтобы предотвратить влияние высоких температур на посетителей.