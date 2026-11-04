Сэм Альтман убежден, что искусственный интеллект превзошел самых умных ученых мира

Громкое заявление Сэма Альтмана всколыхнуло научный мир / Depositphotos
Искусственный интеллект окончательно превзошел самых талантливых ученых мира по уровню своего мышления. Об этом заявил глава компании OpenAI Сэм Альтман, напомнив при этом о важности сохранения человеческого контроля над технологиями будущего.
Громкое заявление на конференции в Абу-Даби
Во время выступления на мероприятии в ОАЭ и беседы с главным редактором местной газеты глава компании обратил внимание на стремительное изменение когнитивных возможностей алгоритмов. Сэм Альтман подчеркнул, что человечество должно самостоятельно определять свою судьбу и держать развитие технологий под пристальным контролем, пишет Futurism.
В начале этого года ИИ в основном не был таким умным, как наши самые умные ученые. А сейчас он в основном умнее их.
Разработчики из OpenAI уже давно подчеркивают исключительные способности своих нейросетей. В прошлом году во время релиза модели GPT-5 создатели приписывали ей интеллект уровня доктора наук, однако специалисты высмеяли такую характеристику из-за несоответствия реальности. Кроме того, руководитель компании неоднократно прогнозировал окончательное превосходство технологий над человеком к концу текущего десятилетия.
Впоследствии разработчики заявили о решении сложных уравнений Навье-Стокса из списка знаменитых "Задач тысячелетия", которые ранее не поддавались ни одному математику. Это вызвало волну возмущения: один из ученых обвинил стартап в нечестном использовании собственного исследования.
Математический шквал вместо реальной пользы
Впоследствии компания опубликовала сотни документов с якобы готовыми решениями других математических задач. Авторитетные исследователи раскритиковали такой шаг, ведь разработчики фактически заставили мировое сообщество бесплатно проверять гигантский массив автоматически сгенерированных данных.
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Несмотря на заявления о формальной корректности вычислений, текстовые объяснения доказательств, сгенерированные искусственным интеллектом, оказались чрезвычайно запутанными и сложными для понимания. Ученым понадобятся годы на их полноценную расшифровку, поэтому реальная польза таких материалов для академической среды остается под большим сомнением.
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