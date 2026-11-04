Сем Альтман переконаний, що штучний інтелект перевершив найрозумніших учених світу

Гучна заява на конференції в Абу-Дабі

Під час виступу на заході в ОАЕ та спілкування з головним редактором місцевої газети очільник компанії звернув увагу на стрімку зміну когнітивних можливостей алгоритмів. Сем Альтман підкреслив, що людство має самостійно визначати власну долю та тримати розвиток технологій під пильним наглядом, пише Futurism.

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На початку цього року ШІ здебільшого не був таким розумним, як наші найрозумніші вчені. А зараз він переважно розумніший за них.– генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Розробники з OpenAI вже тривалий час наголошують на надзвичайних здібностях своїх нейромереж. Торік під час релізу моделі GPT-5 творці приписували їй інтелект рівня доктора наук, проте фахівці висміяли таку характеристику через невідповідність реальності. Крім того, керівник компанії неодноразово прогнозував остаточну перевагу технологій над людиною до кінця поточного десятиліття.

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Згодом розробники заявили про розв'язання складних рівнянь Нав'є-Стокса зі списку знаменитих Задач тисячоліття, які раніше не підкорялися жодному математику. Це спровокувало хвилю обурення: один із науковців звинуватив стартап у нечесному використанні власного дослідження.

Математичний шквал замість реальної користі

Пізніше компанія опублікувала сотні документів із нібито готовими розв'язками інших математичних проблем. Авторитетні дослідники розкритикували такий крок, адже розробники фактично змусили світову спільноту безоплатно перевіряти гігантський масив автоматично згенерованих даних.

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Попри заяви про формальну коректність обчислень, текстові пояснення доведень від штучного інтелекту виявилися надзвичайно заплутаними та важкими для розуміння. Науковцям знадобляться роки на їхнє повноцінне розшифрування, тому реальна користь таких матеріалів для академічного середовища залишається під великим сумнівом.