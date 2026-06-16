Складной iPhone неожиданно оказался под угрозой переноса

Появление первого складного смартфона Apple казалось почти решенным делом к 2026 году. Однако новые сигналы от партнеров компании свидетельствуют о том, что долгожданная новинка может появиться позже, чем ожидали аналитики и поклонники бренда.

В последние месяцы в сети появилось рекордное количество утечек о первом складном смартфоне Apple. Из-за этого многие аналитики полагали, что устройство практически наверняка дебютирует уже осенью вместе с линейкой iPhone 18 Pro. Об этом пишет GSMarena.

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Почему запуск складного iPhone оказался под вопросом?

Однако новые заявления представителей компаний из цепочки поставок Apple могут свидетельствовать об изменении планов. Генеральный директор производителя оптических компонентов Largan Precision Линь Эньпин во время общения с инвесторами заявил, что четвертый квартал 2026 года будет более загруженным, чем обычно, из-за графика запуска новых продуктов одного из ключевых клиентов.

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По его словам, часть новинок выйдет в третьем квартале, тогда как запуск остальных перенесен на начало следующего года. Хотя руководитель не назвал конкретные устройства, отраслевые аналитики предполагают, что речь идет именно о первом складном iPhone, который в утечках фигурирует под названиями iPhone Fold или iPhone Ultra.

Что известно о возможном анонсе?

До появления этой информации большинство источников прогнозировали, что Apple представит новинку в сентябре во время презентации iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Впрочем, даже если коммерческий запуск будет отложен, это не означает полного отсутствия устройства на осеннем мероприятии. Компания уже использовала подобную стратегию ранее.

Чаще всего эксперты упоминают пример iPhone X. Смартфон был официально представлен вместе с серией iPhone 8, но поступил в продажу примерно через месяц после анонса. Аналогичный сценарий может повториться и на этот раз: Apple может показать складной смартфон осенью, но начать продажи только в 2027 году.

Apple меняет график запуска iPhone

Дополнительную интригу создают сообщения о новой стратегии выпуска смартфонов Apple. По данным инсайдеров, компания планирует разделить презентацию серии iPhone 18 на два этапа.

Первый состоится осенью 2026 года. Именно тогда ожидается дебют iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Некоторые источники также допускают появление отдельной модели Ultra.

Второй этап может состояться весной 2027 года. Тогда Apple якобы представит базовый iPhone 18, бюджетный iPhone 18e и следующее поколение сверхтонкие iPhone Air.

В такой схеме складной iPhone потенциально может получить собственное окно запуска в начале 2027 года, не конкурируя за внимание с другими моделями компании.

Почему складной iPhone настолько важен для рынка?

Несмотря на возможную отсрочку, интерес к устройству остается чрезвычайно высоким. Сегмент складных смартфонов уже несколько лет активно развивают такие производители, как Samsung, Huawei, Honor и Xiaomi.

В то же время Apple до сих пор воздерживалась от выхода на этот рынок, сосредоточившись на отработке технологий и наблюдении за конкурентами. Именно поэтому дебют первого складного iPhone считается одним из важнейших событий в индустрии смартфонов за последние годы.

Ранее некоторые аналитические компании прогнозировали, что Apple сможет быстро войти в тройку крупнейших производителей складных смартфонов уже в 2026 году. Теперь такие оценки выглядят слишком оптимистичными, если запуск действительно будет перенесен. Тем не менее эксперты не сомневаются, что новинка будет иметь значительный коммерческий успех независимо от даты выхода. По текущим прогнозам, первый складной iPhone может разойтись тиражом около 11 миллионов устройств в течение первого года продаж.