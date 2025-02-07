Появились ключевые детали о складном iPhone

Хотя официальных объявлений об этом не было, слухи утверждают, что Apple работает над новой моделью iPhone, который мог бы складываться вдвое. До сих пор подробностей об этом было мало, хотя мы даже слышали, что компания якобы могла отменить проект, потому что не могла сделать складку экрана невидимой. Однако новая утечка показывает, что это не так. Инсайдер раскрыл некоторые характеристики.

Каким он будет

В появившейся в интернете, утечке, выложены детали, связанные с дизайном складного iPhone, дисплеем и шарниром, которые станут решающими аспектами устройства. На данном этапе мы не знаем конкретных сроков запуска устройства, но он может быть анонсирован в течение ближайших двух лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу HaYao в соцсети X.

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Согласно утечке, первый складной iPhone от Apple станет устройством в форме книжки, похожим на линейку Galaxy Fold , хотя некоторые сообщения ранее склонялись к формфактору Flip. В этом случае вполне вероятно, что компания тестирует оба варианта, а разные инсайдеры получили разную часть информации.

, хотя некоторые сообщения ранее склонялись к формфактору Flip. В этом случае вполне вероятно, что компания тестирует оба варианта, а разные инсайдеры получили разную часть информации. Источник утверждает, что складной iPhone будет оснащен примерно 12-дюймовым внутренним дисплеем (в разложенном виде) . Его будет изготавливать компания Samsung, что вполне имеет смысл, поскольку поставщик уже имеет большой опыт в производстве гибких дисплейных панелей как минимум для своих собственных складных смартфонов.

. Его будет изготавливать компания Samsung, что вполне имеет смысл, поскольку поставщик уже имеет большой опыт в производстве гибких дисплейных панелей как минимум для своих собственных складных смартфонов. Упоминается, что стоимость шарнира будет составлять целых 110 долларов , что скажется на стоимости устройства. Его будет поставлять компания "Amphenol/Taiwan Shin Nihon". Он должен быть прочным и долговечным.

, что скажется на стоимости устройства. Его будет поставлять компания "Amphenol/Taiwan Shin Nihon". Он должен быть прочным и долговечным. Что касается толщины устройства, то она будет составлять 4,6 миллиметра в развернутом состоянии и 9,2 миллиметра в сложенном.

в развернутом состоянии и в сложенном. Кроме того, утечка также утверждает, что сложный iPhone будет иметь камеру с двумя объективами на задней панели вместо системы с тремя объективами, как в "Pro" моделях iPhone. Оба эти сенсоры будут иметь гибридные линзы из стекла и пластика, подобные тем, что используются в нынешних моделях.

Что касается фронтальной камеры, то в устройстве может быть применена технология металлизации для уменьшения Dynamic Island. Также сообщается, что эта же технология появится в нынешней линейке iPhone 17.

Ожидается, что рамка будет изготовлена из алюминия или титана.

Что касается времени автономной работы, то утечка утверждает, что устройство будет оснащено двумя аккумуляторами общей емкостью 5 000 миллиампер-часов.

HaYao считает, что запуск складного iPhone запланирован на осень 2026 года. Компания якобы планирует продать от 8 до 10 миллионов единиц складного iPhone в 2026 году, а уже через год – 20 миллионов единиц.

Хотя цена неизвестна даже приблизительно, можно уже сейчас сказать, что это будет дороже, чем самая дорогая модель Pro, поскольку здесь ты получаем больше экранов, дорогой шарнир, большую батарею и вообще большее количество материалов.