Последний глобальный сбой стоил миру больших денег, но кто за это заплатит?

Хотя сначала все думали, что причиной последнего крупного сбоя стала операционная система Windows, очень быстро все узнали, что на самом деле за этим стоит ошибка на стороне фирмы кибербезопасности CrowdStrike. Во сколько же обошлась миру эта досадная случайность, размером в одну строку ложного кода?

Цена сбоя

По словам одного из экспертов по кибербезопасности, "крупнейший сбой в истории" привел к отмене более 5 000 рейсов коммерческих авиакомпаний по всему миру и нарушил работу бизнеса - от розничных продаж до доставки посылок и процедур в больницах, что привело к потерям прибыли, рабочего времени и производительности персонала.

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Проблема была вызвана несколькими битами ошибочного кода, внесенного CrowdStrike в обновлении программного обеспечения. Оно неправильно взаимодействовало с Windows, вызывая синий "экран смерти". К сожалению, исправление ошибки заняло гораздо больше времени, чем ее причинение, а восстановление нормальной работы всех систем заняло еще несколько дней.

В своем сообщении в социальных сетях поздно вечером в воскресенье представители CrowdStrike заявили, что "значительное количество" из примерно 8,5 миллиона пострадавших устройств вернулись в сеть и работают в штатном режиме. Но компания не сообщила, намерена ли предоставлять компенсацию пострадавшим клиентам. Она также не ответила журналистам на соответствующий запрос.

Эксперты по большей части сходятся во мнении, что еще слишком рано называть точную цену сбоя, но эти расходы, по их мнению, могут легко превысить 1 миллиард долларов. Ожидается, что в ближайшее время появятся требования о компенсации и судебные иски.

Если вы юрист CrowdStrike, вам, видимо, не понравится остаток лета,

– говорит Дэн Айвз, технический аналитик Wedbush Securities.

Недавний сбой в системах разработчика программного обеспечения CDK Global, который произошел в результате атаки хакеров, обошелся в 1 миллиард долларов, хотя коснулся только американских автосалонов. В этом же новом случае пострадали целые отрасли.

Вот, например, что произошло с полетами в США, когда остановились только три американские авиакомпании, которые пользуются ПО от CrowdStrike:

"Этот сбой влияет на гораздо большее количество потребителей и предприятий, вызывая неудобства и серьезные перебои в работе, а также привел к карманным расходам, которые они не смогут легко возместить", – считает Патрик Андерсон, генеральный директор Anderson Economic Group, исследовательской компании из Мичигана, которая специализируется на оценке экономической стоимости таких событий, как забастовки и другие перебои в работе бизнеса.

Андерсон добавил, что расходы могут быть особенно значительными для авиакомпаний из-за недополученного дохода от отмененных рейсов и чрезмерных расходов на рабочую силу и топливо для самолетов, которые все же вылетели, но столкнулись со значительными задержками.

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Сможет ли CrowdStrike все возместить

Несмотря на доминирование CrowdStrike в сфере кибербезопасности, ее доход составляет чуть менее 4 миллиардов долларов в год. Миллиард, а скорее всего даже больше, компенсации, может сильно ударить по возможностям компании вести бизнес.

Но, по мнению одного из экспертов, в контрактах с клиентами CrowdStrike может быть предусмотрена юридическая защита от ответственности. "Я предполагаю, что контракты их защищают", – сказал Джеймс Льюис, исследователь Центра стратегических и международных исследований.