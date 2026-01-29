Почему скриншоты в iOS 26 стали неудобными и как это быстро исправить

Обновление iOS 26 принесло пользователям Apple немало положительных изменений, однако одна новация вызвала волну недовольства. Речь об измененном механизме создания скриншотов, который теперь вместо компактного окошка открывает редактор на весь экран. К счастью это можно убрать и мы расскажем как.

Новый механизм мгновенных снимков экрана усложняет привычный процесс сохранения изображений, добавляя лишние клики там, где раньше все работало автоматически и значительно быстрее. 24 Канал из собственного опыта расскажет, как быстро все исправить.

Смотрите также Когда ваш iPhone получит новые функции: график выхода обновлений iOS в 2026 году

Что не так с новой функцией?

Ранее создание скриншота на iPhone было максимально простым и интуитивным процессом: после одновременного нажатия кнопок питания и увеличения громкости в нижнем левом углу появлялась небольшая миниатюра.

Пользователь мог мгновенно нажать на нее, чтобы обрезать изображение, добавить отметки или просто смахнуть ее, если снимок должен был просто сохраниться в галерею. iOS 26 радикально меняет этот подход, устанавливая полноэкранный режим просмотра как настройки по умолчанию.

В новой системе каждый сделанный снимок сразу разворачивается на весь дисплей, предлагая инструменты для рисования, распространения или удаления.

Это означает, что для обычного сохранения картинки теперь нужно выполнить целую цепочку действий:

сделать снимок,

найти и нажать галочку в верхнем правом углу,

а затем подтвердить выбор в меню сохранения.

Хотя такой алгоритм может быть полезным для тех, кто профессионально работает с графикой, для большинства владельцев iPhone это превратилось в ежедневное препятствие.

Как вернуть классическую механику скриншота?

К счастью, разработчики оставили возможность вернуться к старому формату работы. Это позволяет снова сделать процесс создания снимков экрана таким же незаметным, как это было в предыдущих версиях операционной системы. Пошаговый алгоритм действий в меню устройства выглядит так:

Необходимо зайти в приложение "Настройки";

Перейти в раздел "Общие";

Найти и открыть пункт "Снимок экрана";

Выключить переключатель "Полноэкранный просмотр".



Вот как быстро вернуть старую механику скриншотов / Фото 24 Канала

После выполнения этих манипуляций ваш телефон вернется к классическому отображению скриншотов в виде маленького окошка в углу экрана, что значительно экономит время при частом копировании информации с дисплея.