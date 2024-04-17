5 лучших скрытых функций AirPods, о которых стоит знать

AirPods стали настоящим хитом в мире технологий, перевернув наши представления о наушниках. С годами они становились только лучше и сегодня, безусловно, скрывают в себе много функций, о которых многие даже не догадываются. Вот 5 замечательных возможностей, которые вы могли пропустить.

Слушайте музыку с другом

Это функция, которая поддерживается всеми моделями AirPods. Вы и еще один человек можете подключить две пары AirPods к одному iPhone (или iPad), чтобы слушать музыку вместе.

Подключите первые AirPods к iPhone или iPad, коснитесь кнопки AirPlay, а затем выберите "Поделиться аудио". Далее поднесите AirPods вашего друга к своему устройству штекерами к корпусу и крышкой вверх. Когда вторые AirPods появятся на вашем экране, нажмите "Поделиться аудио".

Это соединит дополнительные AirPods с вашим iPhone и станет отличным способом поделиться музыкой или другими медиафайлами.

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Включите функцию распознавания разговоров

Эта функция спрятана глубоко в Настройках, и многие из нас о ней не знают. AirPods автоматически уменьшают громкость вашего контента, когда вы участвуете в беседе.

Чтобы наушники определяли, когда вы с кем-то разговариваете, перейдите в "Параметры", выберите ваши наушники вверху экрана (в некоторых версиях iOS также нужно выбрать "Настройки Bluetooth") и прокрутите вниз до пункта "Обнаружение разговора" (Conversation Awareness). Включите переключатель.

Здесь ждет, кстати, можно включить Персонализированную громкость, которая помогает подстроить уровень громкости мультимедиа для вас, учитывая условия среды и изменения системных настроек громкости со временем, а также функцию "Устранение громких звуков", которая автоматически приглушает громкие звуки вокруг, например звук сирен или строительных работ.

Когда включена функция "Обнаружение разговора", громкость воспроизводимого медиасодержимого снижается, когда вы начинаете говорить. Если вы слушаете подкаст или другой медиаконтент с вещанием, его воспроизведение останавливается через несколько секунд. Пока будет продолжаться ваш разговор, медиаконтент будет воспроизводиться тихо (или приостанавливается), а когда ваш разговор завершится, уровень громкости медиаконтента восстанавливается. Чтобы вручную выйти из режима разговора (например, когда люди говорят вокруг, но вы не участвуете в беседе), нажмите и удерживайте ножку наушника.

Слушайте разговор, что происходит в другой комнате

Несколько спорная функция, которая может как быть полезной, так и опасной, позволяя шпионить за другими людьми.



Функция Live Listen / Фото Dua Rashid

Live Listen дает возможность слушать разговор, что происходит в другой комнате. Эта функция работает независимо от модели AirPods. Все, что вам нужно сделать, это зайти в "Настройки" на вашем iPhone, перейти в "Центр управления" и нажать зеленую иконку с плюсом рядом с пунктом "Слушание" в списке. Это облегчит вам доступ к функции, просто проведя пальцем вниз.

Затем включите AirPods, коснитесь значка "Слух" в Центре управления и нажмите кнопку "Слушать в реальном времени". Это включит режим прослушивания в реальном времени. Все, что осталось сделать, — это оставить ваш телефон в комнате, которую вы выбрали, и пойти с наушниками в другое помещение, но не дальше радиуса действия Bluetooth.

Эта функция может помочь во время совещаний, которые происходят в другой комнате.

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Настройте Siri озвучивать все ваши сообщения

Siri может получать в наушниках объявления об именах всех контактов, которые прислали вам сообщение или осуществляют звонки. Таким образом, не доставая смартфон из кармана, сможете решить, хотите ли вы обратить внимание на это прямо сейчас.

Перейдите в "Параметры" – "Оповещения" – найдите "Оповещать сообщения с помощью Siri" и включите переключатель. Siri объявит имя контакта, а затем и само текстовое сообщение.

Перейдите в "Параметры" – "Телефон" – "Оповещения о вызовах" – Наушники только для звонков. В следующий раз, когда вам позвонят, Siri объявит имя контакта в ваших наушниках AirPods.



Озвучивание сообщений / Фото Gizmodo

Меняйте способ управления наушниками

Вам не обязательно придерживаться стандартных сенсорных настроек AirPods. Вы можете изменить то, как они реагируют на те или иные нажатия.

Перейдите в "Параметры" – "Настройки Bluetooth" и, коснувшись маленькой информационной пиктограммы рядом с AirPods, начните с нажатия слева и справа, выбирая действие, которое они будут активировать. У вас есть два варианта: "Шумоподавление" и "Siri".

Затем перейдите в список Управление звонками, чтобы выбрать, как включать/выключать звук и завершать звонки. Вы можете выбрать "Нажать один раз" (одинарное касание) или "Нажать дважды" (двойное касание).

Возможности здесь довольно ограничены, но это все равно полезная функция.