Microsoft окончательно закрывает Skype: когда мы попрощаемся с легендарным сервисом

Можно уверенно говорить, что Skype не актуален уже много лет, но Microsoft, хотя и имеет другой сервис для видеозвонков, все еще поддерживала его работу, продолжала обновлять, наполнять функциями, улучшать дизайн и даже добавлять ИИ. Но все это, похоже, было напрасно, поскольку культовая программа, в которой большинство из нас делали свои первые видеозвонки, уже никому не нужна.

Когда умрет Skype

Внимательный пользователь Skype, который зачем-то проверял код тестовой версии программы, заметил в нем сообщение: "Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте совершать звонки и общаться в Teams". Далее следует примечание о том, что определенное количество "ваших друзей уже перешли на Teams бесплатно". Предположительно, это уточнение будет формироваться на основе контактов пользователя. Таким образом, ему осталось жить еще около двух месяцев, хотя точная дата пока неизвестна, сообщает 24 Канал со ссылкой на xda-developers.

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Впервые Skype был запущен в 2003 году, но Microsoft приобрела его только в 2011-м. Через несколько лет после этого она прекратила выпуск некоторых собственных коммуникационных продуктов, таких как Windows Live Messenger, а затем, в 2015 году, попыталась интегрировать Skype в Windows 10.

Путь Skype был непростым. Интеграция с Windows 10 длилась около девяти месяцев. Компания добавила отдельные приложения для видеозвонков, обмена сообщениями и телефонных звонков, но удалила их уже в следующем обновлении.

В 2017 году Microsoft запустила Teams, платформу для совместной работы, построенную на основе Skype и призванную конкурировать с такими программами, как Slack. С тех пор компания упорно продвигает Teams, хотя отзывы об этом сервисе, мягко говоря, не очень хорошие. Можно было бы ожидать, что Skype будет убит еще тогда, восемь лет назад, или, скажем, шесть лет, чтобы дать людям время перейти. Но каждый раз, когда мы думали, что Skype умер, компания выпускала какое-то очередное обновление или же вообще пыталась переизобрести видеозвонки с помощью кардинальных изменений, которые, по замыслу, должны были бы вернуть людей в Skype из конкурентных сервисов.

Но Skype не стал таким хитом, каким Microsoft хотела его видеть. Ему не удалось повторить успех FaceTime от Apple, а многочисленные коммуникационные сервисы Google наступали на пятки. Впоследствии начали появляться мессенджеры, которые добавляли видеозвонки к своим функциям, чем еще больше отбирали пользователей.

Когда Windows 11 впервые вышла в 2021 году, она поставлялась с интеграцией Teams, подобно тому, как Windows 10 версии 1511 поставлялась с интеграцией Skype. Хотя со временем и эта интеграция исчезла, тот факт, что вместо Skype поставлялась новая программа Teams, был четким сигналом, что Microsoft не хочет больше иметь дело со старым сервисом.

На самом деле это было вопросом времени, когда Skype окончательно умрет, и гораздо большим вопросом сейчас является то, почему этого не произошло раньше, чем то, почему это вообще происходит.

Поэтому так, финальный аккорд в истории Skype будет сделан где-то в мае, и скорее всего, если вы еще пользуетесь им, то уже в ближайшее время увидите соответствующее оповещение в своем приложении.