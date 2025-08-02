Недавнее открытие в канадском Dinosaur Provincial Park обнаружило следы, оставленные различными видами динозавров около 76 миллионов лет назад. Эта находка проливает новый свет на социальное поведение древних гигантов, намекая, что по крайней мере некоторые динозавры передвигались смешанными стадами.

Действительно ли динозавры разных видов объединялись вместе?

В прошлом году Брайан Пиклз и его команда из Университета Рединга в Великобритании обнаружили параллельные следы, оставленные по меньшей мере пятью различными существами. Эти следы были расположены рядом, и расстояние между ними было постоянным, что указывает на их совместное передвижение. Сначала исследователи считали, что все следы принадлежат цератопсидам – рогатым динозаврам, к которым относится известный трицератопс. Хотя точно идентифицировать, какой именно цератопсид оставил эти следы, невозможно, ископаемые данные, полученные ранее, свидетельствуют о присутствии в этой местности в тот период таких видов, как Styracosaurus albertensis, пишет 24 Канал со ссылкой на PLOS One.

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Уже во время раскопок ученые заметили, что один из наборов следов отличался от других. Он был похожего размера, но имел три пальца (у цератопсидов их четыре), а единственными крупными существами, которые оставляли такие отпечатки в этой местности в то время, были анкилозавры. Таким образом, это открытие свидетельствует о том, что анкилозавр мог передвигаться вместе с группой цератопсов. Анкилозавры известны своими тяжелыми панцирями и хвостами в форме булавы. Считается, что следы были оставлены вблизи древней реки, поэтому это позволяет предположить, что группа могла двигаться к воде.

Это явление похоже на поведение современных животных, таких как жирафы, зебры и антилопы гну в африканских экосистемах, которые образуют смешанные стада частично потому, что разные виды имеют разные способности к обнаружению хищников. Доктор Салли Херст из Университета Маккуори соглашается, что это могло быть стратегией безопасности. Рядом со следами травоядных динозавров были обнаружены следы двух хищных тираннозавров, что усиливает предположение о защитной функции общих стад.

Почему эта теория сомнительна?

Сейчас найден только один вероятный отпечаток анкилозавра, поэтому доказательств для подтверждения многовидового передвижения среди динозавров недостаточно.

Энтони Ромилио из Университета Квинсленда в Австралии скептически относится к тому, что следы были оставлены двумя разными видами, поскольку предложенные отпечатки цератопсов и анкилозавров имеют чрезвычайно похожую форму.