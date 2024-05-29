Японский зонд SLIM не смог пережить очередную ночь на Луне – его миссия, вероятно, завершена

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявило 27 мая в сети X, что его лунный посадочный модуль SLIM не смог установить контакт после очередной ночи на Луне. Суровая лунная ночь, с температурой, упавшей до -170°C, оказалась непреодолимой для модуля.

Хотя SLIM не был рассчитан на холодные лунные ночи, его выживание в течение трех предыдущих циклов превзошло все ожидания ученых, рассказывает 24 Канал. Модуль перезагружался и выходил на связь с Землей к откровенному удивлению команды, после каждой из этих ночей, передавая ценные изображения с бортовых камер.

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Поражения и победы SLIM

Следует отметить, что неожиданная выносливость проявилась после почти катастрофического начала миссии. Когда SLIM приближался к поверхности спутника Земли, он потерял одно из двух сопел посадочного двигателя, что привело к боковому дрейфу и, в конце концов, к посадке головой вперед.

Такое нестандартное приземление вывело из строя некоторое оборудование и, что особенно важно, сместило солнечные панели, существенно ограничив их способность заряжать батареи.

Несмотря на эти неудачи, SLIM выполнил свою основную цель с необычайной точностью. Миссия стала испытанием целенаправленной посадки на сложный лунный рельеф, что является критически важной возможностью для будущих программ, направленных на испещренный кратерами южный полюс Луны.

SLIM должен был совершить посадку в пределах 100 метров от определенной точки и сделал это достигнув отклонения лишь в 55 метров. Такая точность подтверждает совершенство навигационной и посадочной систем модуля.

Завершение миссии?

Несоосность солнечных панелей означала, что SLIM мог лишь частично подзаряжаться в течение светового дня Луны, и это ограничение в итоге решило его судьбу.

С приходом новой лунной ночи модуль не смог перезагрузиться, что заставило JAXA объявить о приостановке миссии аппарата как минимум до конца этого месяца.

В то же время в сообщении JAXA отмечается, что ученые попытаются восстановить связь с аппаратом в следующем месяце. Тогда, по их мнению, может быть достаточно энергии для возобновления работы SLIM.



SLIM может возобновить работу в следующем месяце / Скриншот 24 Канала со страницы JAXA в X

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Хотя миссия не завершилась так, как ожидалось, три длительные циклы связи и съемки является значительным достижением, что демонстрирует устойчивость инженерных разработок JAXA и предоставляет ценные данные для будущих исследований Луны. Миссия SLIM, несмотря на свои первые неудачи, заложила важную основу для технологий точной посадки, которые будут необходимы для будущих миссий в южные регионы Луны.