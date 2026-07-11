Они популярны, но лучше их не покупать: эти смартфоны находятся на последнем году поддержки

Покупая смартфон на распродаже, легко наткнуться на модель, которая уже через несколько месяцев станет уязвимой мишенью для хакеров. Рассказываем, какие популярные устройства от Apple, Samsung, Google и Motorola доживают свой последний год программной поддержки и почему это крайне важно.

Что следует понимать под "прекращением поддержки" и почему это опасно

Когда производитель прекращает поддержку, это означает не только то, что операционная система больше не будет получать новые функции. Это также означает отсутствие патчей безопасности. Ваш телефон продолжает работать, но теперь любая новая уязвимость в системе остается открытой навсегда. Это ставит под угрозу ваши банковские данные, пароли и личную переписку. К тому же, если слишком долго откладывать обновление, со временем популярные приложения просто перестанут работать на устаревшей ОС, пишет 24 Канал.

Смотрите также: 5 старых смартфонов, которые будут лучшим выбором, чем новое устройство в 2026 году

Для точной проверки даты окончания поддержки именно вашего устройства эксперты рекомендуют использовать бесплатную платформу EndOfLife. Ее база данных содержит графики поддержки для Apple, Samsung, Google, OnePlus и других брендов в обратной хронологии.

Как Samsung обновляет свои устройства?

Политика южнокорейского гиганта зависит от класса устройства. Новые флагманы с недавнего времени получают до 7 лет обновлений, средний класс – 5–6 лет, а бюджетные модели – до 4 лет.

Вот модели Samsung, которые полностью потеряют поддержку к концу 2027 года:

Samsung Galaxy A14 (май 2023) – обновления Android завершились в мае 2025 года, поддержка безопасности заканчивается в мае 2027 года.

(май 2023) – обновления Android завершились в мае 2025 года, поддержка безопасности заканчивается в мае 2027 года. Samsung Galaxy A54 5G (март 2023) – обновления Android до марта 2027 года, обновления безопасности до мая 2027 года.

(март 2023) – обновления Android до марта 2027 года, обновления безопасности до мая 2027 года. Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra (февраль 2023) – обновления Android до февраля 2027 года, поддержка безопасности до февраля 2028 года.

(февраль 2023) – обновления Android до февраля 2027 года, поддержка безопасности до февраля 2028 года. Samsung Galaxy Z Fold4, Z Flip4 (август 2022) – Android до августа 2026, безопасность до августа 2027.

(август 2022) – Android до августа 2026, безопасность до августа 2027. Samsung Galaxy A53 5G (апрель 2022) – поддержка Android завершилась в апреле 2026, обновления безопасности до апреля 2027.

(апрель 2022) – поддержка Android завершилась в апреле 2026, обновления безопасности до апреля 2027. Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra (февраль 2022) – поддержка Android завершилась в феврале 2026 года, обновления безопасности – до февраля 2027 года.

(февраль 2022) – поддержка Android завершилась в феврале 2026 года, обновления безопасности – до февраля 2027 года. Samsung Galaxy S21 FE 5G (январь 2022) – поддержка Android завершилась в январе 2026 года, обновления безопасности будут выпускаться до января 2027 года.

(январь 2022) – поддержка Android завершилась в январе 2026 года, обновления безопасности будут выпускаться до января 2027 года. Samsung Galaxy Z Fold3, Z Flip3 (август 2021) – поддержка Android завершилась в августе 2025 года, поддержка безопасности до августа 2026 года.

Google Pixel: кто следующий на очереди

Google предоставляет 7 лет поддержки для Pixel 8 и более новых моделей. Однако более старые устройства имеют лишь 5-летний жизненный цикл. Линейки Pixel 2, 3, 4 и 5 уже официально устарели.

В ближайшее время поддержку потеряют следующие модели:

Google Pixel 7 Pro и Pixel 7 (октябрь 2022) – поддержка заканчивается в октябре 2027 года.

(октябрь 2022) – поддержка заканчивается в октябре 2027 года. Google Pixel 6a (июль 2022) – поддержка заканчивается в июле 2027 года.

(июль 2022) – поддержка заканчивается в июле 2027 года. Google Pixel 6 Pro и Pixel 6 (октябрь 2021) – поддержка заканчивается в октябре 2026 года.

Motorola и требования Евросоюза

В связи с новыми правилами ЕС Motorola увеличила срок предоставления обновлений безопасности до 5 лет для новых моделей. Однако компания часто обновляет только патчи безопасности, оставляя старую версию Android.

К концу 2027 года поддержку потеряют:

Moto G (декабрь 2024) – поддержка заканчивается в декабре 2027 года.

(декабрь 2024) – поддержка заканчивается в декабре 2027 года. Moto G Stylus 5G и Motorola Edge 2024 (май 2024) – поддержка заканчивается в мае 2027 года.

(май 2024) – поддержка заканчивается в мае 2027 года. Moto G Power 5G и Moto G 5G (март 2024) – поддержка заканчивается в марте 2027 года.

(март 2024) – поддержка заканчивается в марте 2027 года. Moto G Play (январь 2024) – поддержка заканчивается в январе 2027 года.

(январь 2024) – поддержка заканчивается в январе 2027 года. Motorola Razr (сентябрь 2023) – поддержка заканчивается в сентябре 2027 года.

(сентябрь 2023) – поддержка заканчивается в сентябре 2027 года. Motorola Razr+ (июнь 2023) – поддержка заканчивается в июне 2027 года.

(июнь 2023) – поддержка заканчивается в июне 2027 года. Motorola Edge+ (май 2023) – поддержка заканчивается в мае 2027 года.

(май 2023) – поддержка заканчивается в мае 2027 года. Motorola Edge (2023) – получил 2 обновления ОС и 3 года патчей безопасности, поддержка заканчивается в 2026 году.

– получил 2 обновления ОС и 3 года патчей безопасности, поддержка заканчивается в 2026 году. Motorola Moto G Stylus 5G (2023) (июнь 2023) – получил только Android 14 и 3 года патчей безопасности, прекращение поддержки ожидается в ближайшее время.

Также в августе 2026 года завершится поддержка популярных моделей других брендов, в частности OnePlus 10T (выпущен в августе 2022 года) и Sony Xperia 5 V (выпущен в сентябре 2023 года).

Подход Apple: винтажные и устаревшие iPhone

Apple делит старые устройства на "винтажные" (снятые с продажи от 5 до 7 лет назад) и "устаревшие" (более 7 лет). Обычно iPhone обновляются в течение 5–7 лет.

Осенняя версия iOS 27 будет поддерживать смартфоны, начиная с iPhone 11 (2019 год). Однако функции искусственного интеллекта Apple Intelligence работают только на iPhone 15 Pro/Pro Max и более новых моделях.

Вероятно, iPhone SE (2020), iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max получат свое последнее обновление именно с iOS 27. Линейкам iPhone 12 и 13 еще хватит на несколько лет.

Apple продолжает выпускать критические патчи безопасности даже для очень старых устройств. Например, в мае 2026 года компания обновила системы безопасности для iOS 15–18, защитив даже iPhone 6s (2015 года), первый iPhone SE, а также модели iPhone 7, 8, X, XS и XR.

Что делать, если ваш смартфон устарел?

Даже при наличии длительной программной поддержки специалисты советуют учитывать физический износ: деградацию аккумулятора (потеря емкости через 2–3 года), выгорание экрана, износ разъема для зарядки и замедление работы процессора из-за ресурсоемких приложений.

Если ваш гаджет уже не получает обновлений, соблюдайте правила безопасности:

Обновляйте установленные приложения в магазинах программного обеспечения как можно чаще.

Не подключайтесь к открытым общественным сетям Wi-Fi.

Не устанавливайте приложения из неизвестных источников (пользуйтесь только App Store или Google Play).

Будьте крайне внимательны к ссылкам в мессенджерах и электронной почте.

Смартфон без поддержки – это прямая угроза вашей безопасности. Лучшее решение для защиты личных данных – обновить устройство на более новую модель, только что это позволит бюджет.