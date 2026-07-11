Що слід розуміти під "завершенням підтримки" і чому це небезпечно

Коли виробник припиняє підтримку, це не лише про те, що операційна система більше не отримає нових функцій. Це також про відсутність патчів безпеки. Ваш телефон продовжує працювати, але тепер будь-яка нова вразливість у системі залишається відкритою назавжди. Це ставить під загрозу ваші банківські дані, паролі та особисті листування. До того ж, якщо чекати з оновленням надто довго, з часом популярні додатки просто відмовляться працювати на застарілій ОС, пише 24 Канал.

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Для точної перевірки дати завершення підтримки саме вашого пристрою експерти рекомендують використовувати безкоштовну платформу EndOfLife. Її база даних містить графіки підтримки для Apple, Samsung, Google, OnePlus та інших брендів у зворотній хронології.

Як Samsung оновлює свої пристрої?

Політика південнокорейського гіганта залежить від класу пристрою. Нові флагмани віднедавна отримують до 7 років оновлень, середній клас пропонує 5 – 6 років, а бюджетники – до 4 років.

Ось моделі Samsung, які повністю втратять підтримку до кінця 2027 року:

Samsung Galaxy A14 (травень 2023) – оновлення Android завершилися у травні 2025, безпека закінчується у травні 2027.

(травень 2023) – оновлення Android завершилися у травні 2025, безпека закінчується у травні 2027. Samsung Galaxy A54 5G (березень 2023) – Android до березня 2027, безпека до травня 2027.

(березень 2023) – Android до березня 2027, безпека до травня 2027. Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra (лютий 2023) – Android до лютого 2027, безпека до лютого 2028.

(лютий 2023) – Android до лютого 2027, безпека до лютого 2028. Samsung Galaxy Z Fold4, Z Flip4 (серпень 2022) – Android до серпня 2026, безпека до серпня 2027.

(серпень 2022) – Android до серпня 2026, безпека до серпня 2027. Samsung Galaxy A53 5G (квітень 2022) – Android завершився у квітні 2026, безпека до квітня 2027.

(квітень 2022) – Android завершився у квітні 2026, безпека до квітня 2027. Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra (лютий 2022) – Android завершився у лютому 2026, безпека до лютого 2027.

(лютий 2022) – Android завершився у лютому 2026, безпека до лютого 2027. Samsung Galaxy S21 FE 5G (січень 2022) – Android завершився у січні 2026, безпека до січня 2027.

(січень 2022) – Android завершився у січні 2026, безпека до січня 2027. Samsung Galaxy Z Fold3, Z Flip3 (серпень 2021) – Android завершився у серпні 2025, безпека до серпня 2026.

Google Pixel: хто наступний на вихід

Google надає 7 років підтримки для Pixel 8 та новіших моделей. Проте старіші пристрої мають лише 5-річний життєвий цикл. Лінійки Pixel 2, 3, 4 та 5 вже офіційно застаріли.

Найближчим часом підтримку втратять такі моделі:

Google Pixel 7 Pro та Pixel 7 (жовтень 2022) – підтримка завершується у жовтні 2027.

(жовтень 2022) – підтримка завершується у жовтні 2027. Google Pixel 6a (липень 2022) – підтримка завершується у липні 2027.

(липень 2022) – підтримка завершується у липні 2027. Google Pixel 6 Pro та Pixel 6 (жовтень 2021) – підтримка завершується у жовтні 2026.

Motorola та вимоги Євросоюзу

Через нові правила ЄС Motorola збільшила термін оновлень безпеки до 5 років для нових моделей. Проте компанія часто оновлює лише патчі безпеки, залишаючи стару версію Android.

До кінця 2027 року підтримку втратять:

Moto G (грудень 2024) – підтримка завершується у грудні 2027.

(грудень 2024) – підтримка завершується у грудні 2027. Moto G Stylus 5G та Motorola Edge 2024 (травень 2024) – підтримка завершується у травні 2027.

(травень 2024) – підтримка завершується у травні 2027. Moto G Power 5G та Moto G 5G (березень 2024) – підтримка завершується у березні 2027.

(березень 2024) – підтримка завершується у березні 2027. Moto G Play (січень 2024) – підтримка завершується у січні 2027.

(січень 2024) – підтримка завершується у січні 2027. Motorola Razr (вересень 2023) – підтримка завершується у вересні 2027.

(вересень 2023) – підтримка завершується у вересні 2027. Motorola Razr+ (червень 2023) – підтримка завершується у червні 2027.

(червень 2023) – підтримка завершується у червні 2027. Motorola Edge+ (травень 2023) – підтримка завершується у травні 2027.

(травень 2023) – підтримка завершується у травні 2027. Motorola Edge (2023) – отримав 2 оновлення ОС та 3 роки патчів безпеки, підтримка завершується у 2026 році.

– отримав 2 оновлення ОС та 3 роки патчів безпеки, підтримка завершується у 2026 році. Motorola Moto G Stylus 5G (2023) (червень 2023) – отримав лише Android 14 та 3 роки патчів безпеки, припинення підтримки очікується найближчим часом.

Також у серпні 2026 року завершиться підтримка популярних моделей інших брендів, зокрема OnePlus 10T (випущений у серпні 2022 року) та Sony Xperia 5 V (випущений у вересні 2023 року).

Підхід Apple: вінтажні та застарілі iPhone

Apple ділить старі пристрої на "вінтажні" (зняті з продажу від 5 до 7 років тому) та "застарілі" (понад 7 років). Зазвичай iPhone оновлюються 5 – 7 років.

Осіння iOS 27 підтримуватиме смартфони, починаючи з iPhone 11 (2019 рік). Проте функції штучного інтелекту Apple Intelligence працюють лише на iPhone 15 Pro/Pro Max та новіших моделях.

Ймовірно, iPhone SE (2020), iPhone 11, 11 Pro та 11 Pro Max отримають своє останнє оновлення саме з iOS 27. Лінійки iPhone 12 та 13 мають у запасі ще кілька років.

Apple продовжує випускати критичні патчі безпеки навіть для дуже старих пристроїв. Наприклад, у травні 2026 року компанія оновила системи безпеки для iOS 15 – 18, захистивши навіть iPhone 6s (2015 року), перший iPhone SE, а також моделі iPhone 7, 8, X, XS та XR.

Що робити, якщо ваш смартфон застарів?

Навіть за наявності тривалої програмної підтримки фахівці радять зважати на фізичний знос: деградацію акумулятора (втрата ємності через 2 – 3 роки), вигорання екрана, знос роз'єму зарядки та уповільнення процесора через важкі додатки.

Якщо ваш гаджет уже не отримує оновлень, дотримуйтеся правил безпеки:

Оновлюйте встановлені додатки в магазинах софту якомога частіше.

Не підключайтеся до відкритих публічних мереж Wi-Fi.

Не встановлюйте програми з невідомих джерел (користуйтеся лише App Store чи Google Play).

Будьте вкрай уважними до посилань у месенджерах і пошті.

Смартфон без підтримки – це пряма загроза вашій безпеці. Найкраще рішення для захисту особистих даних – оновити пристрій на новішу модель, щойно це дозволить бюджет.