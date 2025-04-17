Android–смартфоны получат инструмент на который все так долго ждали

Google работает над усовершенствованием Android, чтобы помочь пользователям бороться с проблемой быстрой разрядки батареи, вызванной фоновыми приложениями. В новой бета-версии Android разработчики получат доступ к инструментам, которые позволяют эффективнее выявлять программы, чрезмерно потребляющие энергию устройства.

В частности, речь идет о новой метрике в панели Android Vitals в Play Console, которая отслеживает "чрезмерное удержание блокировки пробуждения" (wake-up locks), информирует 24 Канал.

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Эта функция на уровне системы заставляет смартфон оставаться активным даже после блокировки экрана. Некоторые приложения используют ее по объективным причинам – например, для воспроизведения музыки или навигации. Но ее неправильное применение в фоновом режиме может значительно ускорить разрядку аккумулятора.

Нововведение позволяет выявить приложения, которые используют блокировку пробуждения более трех часов в течение последних суток, работая только в фоновом режиме.

По данным Google, большое количество жалоб пользователей Android-устройств было связано именно с этой проблемой. Теперь разработчики смогут получать соответствующую аналитику до того, как ситуация коснется широкого круга пользователей.

Google также продолжает сотрудничество с ведущими производителями смартфонов, в частности с Samsung, чтобы создать единое определение качественной производительности приложений на Android. Цель этого партнерства – помочь разработчикам создавать программы, которые одинаково хорошо будут работать на различных устройствах.

В компании отмечают, что в ближайшее время появятся и другие инструменты для повышения эффективности работы Android.