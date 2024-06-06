Смартфон как центр управления автомобилем: преимущества Apple CarPlay и Android Auto

Смартфон и автомобиль – два символа мобильности, незаменимые в современной жизни. Объединяют их приложения, которые обязательно должны быть в каждой машине.

Apple CarPlay и Android Auto – две самые популярные платформы, синхронизирующие смартфон с мультимедийной системой авто, рассказывает Техно 24. Благодаря их использованию водитель видит экран своего смартфона на дисплее автомобиля, и может управлять им так же легко, будто со своего телефона.

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Каждая из этих платформ ориентирована на определенный тип устройств: Apple CarPlay для iPhone под управлением операционных систем iOS, а Android Auto – под одноименной операционкой. Они имеют очень похожие возможности и функции. Но больше всего водители ценят системы за то, что они заменяют любую встроенную автомобильную навигацию, и делают это гораздо лучше нее.

Что такое Apple CarPlay?

Apple CarPlay – это программная платформа, которая соединяет iPhone с мультимедийной системой автомобиля. Она отображает основные приложения iPhone на экране автомобиля – навигацию, музыку, управление вызовами и даже мессенджерами. При этом заботится о безопасности – CarPlay сводит к минимуму необходимость брать устройство в руки и не отвлекает от дороги во время общения.

Ключевые особенности Apple CarPlay

CarPlay отображает и управляет некоторыми приложениями iPhone через сенсорный экран авто, предлагая привычный интерфейс.

Интеграция распространяется на динамики и микрофон автомобиля, что обеспечивает удобную и качественную громкую связь во время вождения.

Самое большое ее преимущество заключается в том, что на экране автомобиля отображается GPS-навигация WAZE или Google Maps, которые дают оперативную информацию на дороге – включая пробки, наличие радаров и полиции в этот момент. Ни одна штатная автомобильная навигация не предоставит этой информации. Бонус – телефон теперь не надо крепить на панели авто, его можно просто положить рядом или заряжать в дороге.



Пользователь может выбрать навигационную систему на любой вкус / Фото SUZUKI

Кроме этого, водитель получает возможность взаимодействовать со звонками, сообщениями и оповещениями через дисплей автомобиля и не будет вынужден держать телефон в руках, за что во всех странах мира предусмотрены серьезные штрафы.

Управлять смартфоном, не отрывая рук от руля, поможет знакомая "айфоновцам" Siri.

Благодаря Apple CarPlay водитель и пассажиры имеют доступ к установленным на телефоне программ, транслирующих музыку, подкасты и аудиокниги – Youtube, Spotify или из встроенной памяти телефона. И самое главное – все эти функции становятся доступными на экране, как только водитель садится в машину и подключает смартфон в систему. В случае с беспроводной версией стоит только завести автомобиль, и все начнет работать автоматически.



Apple CarPlay соединяется со смартфоном в несколько кликов / Фото SUZUKI

Настройка Apple CarPlay

Начать работу с Apple CarPlay очень просто:

С помощью совместимого кабеля (USB-A, USB-C, Lightning) или Bluetooth нужно подключить iPhone к автомобилю.

Следуя подсказкам на экране автомобиля и на iPhone, нужно авторизовать соединение. Этот процесс может потребовать подтверждения кода сопряжения.

После настройки CarPlay активируется автоматически каждый раз, когда подключается iPhone.

Android Auto

А как быть владельцам Android смартфонов? К счастью, они имеют собственный аналог такой платформы под названием Android Auto. По сути, она обеспечивает аналогичные функции интеграции смартфона с автомобилем для улучшения водительского опыта и повышения безопасности.

Здесь все работает по схожему принципу – после соединения смартфона с информационно-развлекательной системой автомобиля прямо с экрана авто пользователь может управлять всеми необходимыми функциями.

После запуска Android Auto водителя встречает интерфейс с разделенным экраном, который предоставляет приоритет одному приложению, а два других размещаются сбоку для легкого и быстрого доступа. Также здесь есть ярлыки других программ и Google Ассистента (аналог Siri).

Кроме того, на экране отображается важная информация, например, время, соединения для передачи данных и заряд аккумулятора смартфона водителя.

Панель приложений является центральным узлом, где четыре выбранные приложения удобно размещены для быстрого доступа к картам, музыки и функциям телефона. Водитель самостоятельно может настроить, какие музыкальные программы будут отображаться здесь, а Android Auto для удобства также закреплять часто используемые приложения.

Ряд приложений Google, например Календарь и Погода, имеют функции Google Ассистента. Это означает, что ими можно управлять с помощью голосовых команд. То есть водитель может получать информацию и обновления, не отвлекаясь на взаимодействие с программами и не отрывая рук от руля.

Интересные возможности Android Auto

После настройки и соединения мультимедийной системы авто со смартфоном через Bluetooth, Android Auto получает ряд удобных функций, которые точно оценят водители.

Например, если пользователь слушал музыку перед тем, как сесть в автомобиль, Android Auto плавно возобновит ее воспроизведение после подключения системы.

Во время использования навигационных приложений элементы управления музыкой остаются доступными, что позволяет управлять аудио без переключения экранов.

Функция разделенного экрана адаптируется, показывая пошаговые указания рядом с другими активными приложениями.

При использовании приложения “Телефон” недавние звонки и история звонков всегда под рукой. Входящие звонки обрабатываются через аудиосистему автомобиля, что позволяет оставаться на связи, не отвлекаясь от управления.

Итак, оставаться на связи стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Современные технологии позволяют это сделать даже в автомобиле, а производители учитывают этот запрос клиентов. Так, кроссовер SUZUKI S-CROSS 2024 года обеспечивает тесную интеграцию с Apple CarPlay и Android Auto.



SUZUKI S-CROSS поддерживает Apple CarPlay и Android Auto / Фото SUZUKI

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Новая мультимедийная система с 7-дюймовым или 9-дюймовым тач-скрин дисплеем в зависимости от комплектации, установленная в кроссовер SUZUKI S-CROSS, позволяет подключить Android Car Play с помощью кабеля, а Apple Car Play – беспроводным путем.

Поэтому новенький S-CROSS – яркий пример того, как технологии могут улучшить опыт вождения независимо от того, куда проложен путь.