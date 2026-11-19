По данным тайваньского издания Securities Times, заказ на производство смартфонов OpenAI получила FIH Mobile – дочерняя компания Foxconn. Этот производитель обладает значительным опытом в выпуске мобильных устройств, в частности для больших технологических брендов.

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Кто будет производить смартфон OpenAI

По предварительным сообщениям, OpenAI планирует начать производство в начале 2027 года, а продажи могут стартовать в конце того же года. Пока что компания официально не представила устройство и не раскрыла его название.

Проект может стать попыткой OpenAI выйти на рынок смартфонов, где доминируют Apple и Google со своими операционными системами iOS и Android. Ранее другие компании также пытались создать альтернативы этим платформам, но ни одна из них не смогла существенно изменить расстановку сил на рынке.

Какие характеристики может получить смартфон

Аналитик Мин-Чи Куо сообщал, что устройство может работать на процессоре MediaTek Dimensity 9600, изготовленном по 2-нм технологическому процессу. Также среди ожидаемых компонентов называют два отдельных блока для обработки задач искусственного интеллекта, оперативную память LPDDR6 и накопитель UFS 5.0.

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Такой набор характеристик соответствует концепции смартфона, в котором функции ИИ будут одним из главных приоритетов. В то же время пока неизвестно, как именно OpenAI планирует реализовать программную часть устройства. Одним из вариантов может стать модифицированная версия Android. Другой сценарий – разработка собственной операционной системы. Однако создать полноценную новую платформу к возможному запуску в конце 2027 года будет непросто.

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Сможет ли OpenAI конкурировать с Apple и Google

Главным вызовом для OpenAI может стать не аппаратное обеспечение, а убеждение пользователей перейти на новую платформу. ChatGPT уже доступен на смартфонах через приложения для iOS и Android, поэтому компании придется предложить вескую причину для покупки отдельного устройства.

Ранее OpenAI заявляла о своих амбициях продавать больше смартфонов, чем Samsung. Это свидетельствует о масштабности планов компании, хотя пока неизвестно, насколько реалистичны такие цели. Дополнительным фактором может стать судебный спор OpenAI с Apple, который потенциально повлияет на реализацию проекта. Подробностей о возможном влиянии этого конфликта на разработку смартфона пока нет.