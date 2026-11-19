За даними тайванського видання Securities Times, замовлення на виробництво смартфонів OpenAI отримала FIH Mobile – дочірня компанія Foxconn. Цей виробник має значний досвід у випуску мобільних пристроїв, зокрема для великих технологічних брендів.

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Хто вироблятиме смартфон OpenAI

За попередніми повідомленнями, OpenAI прагне розпочати виробництво на початку 2027 року, а продажі можуть стартувати наприкінці того самого року. Поки що компанія офіційно не представила пристрій і не розкрила його назву.

Проєкт може стати спробою OpenAI вийти на ринок смартфонів, де домінують Apple та Google зі своїми операційними системами iOS і Android. Раніше інші компанії також намагалися створити альтернативи цим платформам, але жодна з них не змогла суттєво змінити розподіл сил на ринку.

Які характеристики може отримати смартфон

Аналітик Мін-Чі Куо повідомляв, що пристрій може працювати на процесорі MediaTek Dimensity 9600, виготовленому за 2-нм техпроцесом. Також серед очікуваних компонентів називають два окремі блоки для обробки завдань штучного інтелекту, оперативну пам’ять LPDDR6 і накопичувач UFS 5.0.

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Такий набір характеристик відповідає концепції смартфона, у якому функції ШІ будуть одним із головних пріоритетів. Водночас поки невідомо, як саме OpenAI планує реалізувати програмну частину пристрою. Одним із варіантів може стати модифікована версія Android. Інший сценарій – розробка власної операційної системи. Однак створити повноцінну нову платформу до можливого запуску наприкінці 2027 року буде непросто.

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Чи зможе OpenAI конкурувати з Apple і Google

Головним викликом для OpenAI може стати не апаратне забезпечення, а переконання користувачів перейти на нову платформу. ChatGPT уже доступний на смартфонах через застосунки для iOS та Android, тому компанії доведеться запропонувати вагому причину для купівлі окремого пристрою.

Раніше OpenAI заявляла про амбіції продавати більше смартфонів, ніж Samsung. Це свідчить про масштаб планів компанії, хоча поки невідомо, наскільки реалістичними є такі цілі. Додатковим фактором може стати судова суперечка OpenAI з Apple, яка потенційно вплине на реалізацію проєкту. Деталей щодо можливого впливу цього конфлікту на розробку смартфона наразі немає.