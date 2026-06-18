Oppo незаметно выпустила смартфон, который может стать кошмаром для производителей внешних аккумуляторов
Компания Oppo без лишнего шума выпустила на японский рынок новый смартфон Reno 15A. Устройство получило впечатляющий аккумулятор емкостью 7000 мАч, продвинутую защиту от воды и пыли, а также сбалансированные характеристики среднего класса.
Компания Oppo незаметно представила на японском рынке новый смартфон Reno 15A. Главными фишками новинки стали гигантский аккумулятор емкостью 7000 мАч, максимальная защита от воды и пыли по стандарту IP69, а также сбалансированные характеристики среднего класса, сообщает портал Gizmochina.
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Устройство представляет собой переименованную версию модели Oppo Reno 15F — оба смартфона имеют одинаковый номер модели CPH2801.
Какие характеристики получили экран и "железо"?
Oppo Reno 15A оснащен 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и 10-битной глубиной цвета. Его пиковая яркость на солнце достигает 1400 нит.
Дисплей защищает прочное стекло AGC Dragontrail STAR D+, а сканер отпечатков пальцев встроен прямо под экран. За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 6 Gen 1 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X и быстрым накопителем стандарта UFS 3.1.
Автономность и камеры?
Главное преимущество смартфона – огромный аккумулятор на 7000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт и протокол PPS на 55 Вт, что гарантирует длительную работу даже при серьезных нагрузках.
На задней панели производитель установил тройную камеру. Она состоит из основного сенсора на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS), которая компенсирует дрожание рук для четких ночных снимков и плавных видео, ультраширокоугольного объектива на 8 Мп и макрокамеры на 2 Мп. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 50 Мп.
Какие дополнительные функции и уровень защиты?
Смартфон работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16. Он оснащён чипом NFC для бесконтактных платежей, Bluetooth 5.1, портом USB Type-C для наушников и слотом для карт памяти microSD.
Важно! Устройство получило максимальный уровень защиты по стандартам IP66/68/69. Это означает, что оно полностью защищено от пыли, выдерживает длительное погружение под воду и даже промывку горячей водой под высоким давлением.
Сколько стоит Oppo Reno 15A?
Новинка выпускается в трёх цветах: розовом (Afterglow Pink), тёмно-синем (Twilight Navy) и голубом (Aurora Blue). Цены на японском рынке следующие:
- Версия 8/128 ГБ — 64 800 иен (примерно 400 долларов США);
- Версия 12/256 ГБ – 76 800 иен (примерно 480 долларов США).