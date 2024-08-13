Онлайн-трансляция метеоритного дождя Персеиды 2024

Метеорный поток Персеиды продлится до утра 13 августа 2024 года. Для тех, кто не сможет наблюдать за звездопадом лично, проект "Виртуальный телескоп" предлагает уникальную возможность увидеть это зрелище онлайн.

Астрофизик Джанлука Маси из проекта "Виртуальный телескоп" проведет бесплатную прямую трансляцию метеорного потока Персеид, сообщает Техно 24.

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Трансляция начнется в 04:00 по киевскому времени, если погодные условия будут способствовать. Это онлайн-событие позволит зрителям со всего мира почувствовать красоту Персеид, не выходя из дома.

Метеоритный поток Персеиды 2024 онлайн: смотреть трансляцию

Чего ожидать

Метеорный поток Персеиды известен своим большим количеством метеоров и яркими огненными следами. Зрители могут видеть до 100 метеоров в час во время пика звездопада. Прямая трансляция будет фиксировать метеоры, когда они будут пролетать по небу в реальном времени.