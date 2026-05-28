Новый чип Qualcomm Snapdragon C призван навсегда изменить рынок недорогих ноутбуков

Компания Qualcomm представила процессор Snapdragon C, созданный для ультрабюджетных ноутбуков. Новая платформа обещает решить извечные проблемы недорогих компьютеров и оказать серьезное сопротивление конкурентам.

Презентация новой аппаратной платформы состоялась накануне выставки Computex. Как сообщает компания Qualcomm в своем официальном пресс-релизе, этот шаг является прямым ответом на изменение ожиданий потребителей от бюджетных устройств.

Смотрите также Huawei похвасталась новой технологией производства процессоров, которая позволит обойти санкции США

Как Snapdragon C собирается стать революцией для дешевых ноутбуков?

Ранее дешевые ноутбуки на базе процессоров Intel часто разочаровывали пользователей низкой производительностью, сильным нагревом и быстрой разрядкой батареи. Переход на энергоэффективную архитектуру ARM, которую успешно использует Apple, теперь становится доступным и для производителей компьютеров на Windows благодаря новому чипу от Qualcomm.

Qualcomm выделяет четыре ключевых преимущества новой платформы: автономность на весь день, быстрый отклик системы, тихую работу без перегрева и поддержку технологий искусственного интеллекта.

Чип ориентирован на повседневные задачи: плавный веб-серфинг, просмотр потокового видео и работу с документами. Он не предназначен для тяжелого 3D-рендеринга или редактирования видео в формате 8K, но прекрасно справится с ежедневными потребностями студентов, семей и малого бизнеса.

Мы предлагаем современные вычислительные возможности, которые помогают нашей экосистеме охватить новую аудиторию и расширить доступ к надежным и эффективным технологиям для студентов, семей, малого бизнеса, работающего с клиентами, и за их пределами,

– прокомментировал Кедар Кондап, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Compute and Gaming в Qualcomm Technologies, Inc.

Важной особенностью Snapdragon C является наличие встроенного NPU (нейропроцессора). Это специализированный блок, создан исключительно для быстрой обработки задач искусственного интеллекта (например, распознавания лиц или улучшения изображения с камеры), что обычно отсутствует в бюджетных устройствах.

Однако Qualcomm подтвердила журналистам, что этот NPU не будет поддерживать функции Copilot Plus от Microsoft, пишет Android Authority, поскольку его мощность не достигает необходимого показателя в 40 TOPS (триллионов операций в секунду).

Поскольку расходы растут, а ожидания клиентов меняются, Snapdragon C сочетает в себе выгодные вычисления, работу батареи в течение всего дня, возможности ИИ и быструю производительность в прохладных и тихих устройствах для расширения выбора платформы,

– говорит Кедар Кондап.

По техническим характеристикам самого процессора, компания раскрыла немного деталей. Известно, что Snapdragon C не имеет фирменных кастомных ядер Oryon, которые используются в дорогих чипах Snapdragon X. Вместо этого процессор получил ядра Kryo, построенные на базе стандартной интеллектуальной собственности (IP) компании Arm.

Детали о графическом процессоре (GPU), максимальный объем поддерживаемой оперативной памяти или технологический процесс производства пока не разглашаются.

Какие производители первыми выпустят ноутбуки на Snapdragon C?

Новые устройства на базе Snapdragon C ожидаются на рынке уже в конце этого года. Среди первых партнеров, которые готовят свои ноутбуки, названы компании Acer, HP и HP и Lenovo.

Компания Acer уже официально анонсировала свой первый ноутбук на этой платформе – Aspire Go 15. Производитель описывает его как массовый продукт:

Устройство получит до 8 гигабайт оперативной памяти, накопитель объемом до 512 гигабайт и 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 1080p и соотношением сторон 16:9.

Также ноутбук оснащен двумя полнофункциональными портами USB-C, одним портом HDMI, веб-камерой с разрешением 1080p и аккумулятором емкостью 53 ватт-часов.

Точная цена и дата выхода Aspire Go 15 пока не объявлены.

Кроме Windows-устройств, новый чип может появиться и в других экосистемах. На вопрос журналистов о возможности использования Snapdragon C в устройствах Googlebooks, представители Qualcomm ответили, что они рады сотрудничеству с Google и поделятся деталями в ближайшее время.

Мы рады нашему сотрудничеству с Google над Googlebook и поделимся деталями в ближайшее время,

– ответили в Qualcomm на запрос издания Android Authority.

Напомним, компания Google совсем недавно анонсировала свой Googlebook, но не предоставила никакой конкретной информации о характеристиках, ограничившись в основном программной частью. Этот ответ Qualcomm может означать, что в нем будет стоять именно Snapdragon C, а не процессоры Tensor от самой Google. Но при этом устройства будут поддерживать ИИ Gemini, в отличие от Copilot.

Смотрите также Новый суперчип от NASA научит космические аппараты думать самостоятельно

Как Snapdragon C повлияет на будущее рынка ноутбуков?

Анонс Snapdragon C является чрезвычайно важным событием для всего рынка персональных компьютеров. В течение многих лет покупатели с ограниченным бюджетом были вынуждены выбирать между медленными и горячими Windows-ноутбуками на базе дешевых процессоров Intel или более простыми хромбуками. Новая платформа от Qualcomm обещает стереть эту границу, предлагая полноценную операционную систему Windows в сочетании с автономностью и тишиной, которые ранее были присущи только значительно более дорогим устройствам.

Успех этой инициативы будет зависеть от того, насколько качественными окажутся конечные продукты от Acer, HP и Lenovo, а также от реальной розничной цены. Если производителям действительно удастся предложить низкую цену без критических компромиссов в качестве экранов или материалов корпуса, это может полностью переформатировать рынок устройств для обучения и офисной работы.