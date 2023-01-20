Теории заговора возвращаются: в сети резко возросло отрицание изменений климата

Согласно отчету, в Twitter, Facebook и Instagram снова процветает ложь об изменении климата. Компании, ответственные за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, направляют большие средства на публикацию фейков о якобы несуществующем глобальном потеплении.

Лишь одна Meta заработала миллионы в 2022 году на рекламе, которая "отбеливала" компании, занимающиеся ископаемым топливом. Twitter не отстает: в прошлом году соцсеть буквально взорвалась публикациями на эту тему, показывает исследование.

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Кто виноват

Исследователи обнаружили компании, связанные с ископаемым топливом, которые потратили около 4 миллионов долларов на рекламу в Facebook и Instagram на конференции ООН по изменению климата в ноябре. Эта реклама дискредитирует переход на чистую энергию, необходимую для замедления изменения климата, а нефтяные и газовые компании в этих объявлениях наоборот изображаются как защитники окружающей среды. Тем временем в Твиттере частота использования хэштега #climatescam стремительно выросла с июля.

Все это свидетельствует о "резком возвращении к отрицанию климатических изменений" и "небрежности со стороны крупных технологических компаний, которые не только продолжают монетизировать и разрешать, но в некоторых случаях активно рекомендуют такой контент пользователям",

– пишут в отчете.

Ведущим автором отчета является Институт стратегического диалога (ИСД) – аналитический центр, финансируемый Фондом Билла и Мелинды Гейтс и занимающийся вопросами экстремизма и дезинформации. Сам Билл Гейтс, как известно, много лет занимается поиском решения по борьбе с потеплением и вкладывает средства в различные стартапы и научные исследования. Свой вклад в отчет также внесли организация "Друзья Земли", "Лаборатория Седа" при Университете Эксетера и "Союз неравнодушных ученых".

Отчет анализирует 850 рекламодателей в Facebook и Instagram за период с 1 сентября по 23 ноября. Это было критическое время для глобальных климатических действий. Мировые лидеры собрались на климатической конференции ООН в Египте в ноябре. Была надежда, что они заключат новые сильные соглашения по сокращению выбросов парниковых газов, но в итоге почти никакого результата. Индустрия ископаемого топлива отправила на переговоры множество своих делегатов и широко присутствовала в интернете.

Заметный вклад в дискредитацию усилий ученых, экологов и правительств сделала Energy Citizens , подставная группа Американского института нефти. Она запустила больше всех рекламы в течение исследуемого периода, сосредоточив ее на разжигании страхов, что переход на чистую энергию угрожает "энергетической безопасности" Америки. Реальная же ситуация иная: ежегодные экстремальные погодные явления усиливаются изменением климата и приводят к увеличению количества отключений электроэнергии в США – от жары и морозов, засух и наводнений, усиливающихся ураганов и штормов.

, подставная группа Американского института нефти. Она запустила больше всех рекламы в течение исследуемого периода, сосредоточив ее на разжигании страхов, что переход на чистую энергию угрожает "энергетической безопасности" Америки. Реальная же ситуация иная: ежегодные экстремальные погодные явления усиливаются изменением климата и приводят к увеличению количества отключений электроэнергии в США – от жары и морозов, засух и наводнений, усиливающихся ураганов и штормов. Институт Heartland , аналитический центр, нападающий на общепризнанную климатическую науку, в ноябре запустил обманчивую рекламу, в которой говорилось, что ученые якобы опровергли 97% предыдущих исследований в сфере климата.

, аналитический центр, нападающий на общепризнанную климатическую науку, в ноябре запустил обманчивую рекламу, в которой говорилось, что ученые якобы опровергли 97% предыдущих исследований в сфере климата. Объединение "Американские производители пластика" потратило 1,1 миллиона долларов на рекламные кампании, связанные с климатом. Это подтолкнуло миф о том, что переработка решает проблему пластиковых отходов. На самом деле пластик достаточно сложно использовать повторно. Только 9 процентов всех пластиковых отходов в мире перерабатывается.

Новый отчет также подтверждает предварительные исследования роста количества дезинформации о климате в Твиттере. Хештег #climatescam появился "из ниоткуда" в июле, а уже к концу года из очень незначительной активности вырос до сотен тысяч упоминаний. Этот термин до сих пор появляется среди первых предложений в Твиттере, когда пользователи ищут термин "климат".

Источник его вирусности совершенно неясен, и это еще раз подчеркивает необходимость прозрачности относительно того, как и почему платформы показывают контент пользователям,

– говорят исследователи, имея в виду совершенно непонятные алгоритмы соцсетей.

После того как Илон Маск стал владельцем Twitter, в соцсети увеличивается количество всех видов ранее запрещенного контента – от языка вражды до теорий заговоров. Прокручивая #climatescam, часто можно встретить ложь типа определения изменения климата как "вымышленной катастрофы, которую глобалисты/социалисты используют, чтобы внушить страх и чувство вины, чтобы облагать налогом, регулировать и отменять наши свободы, делая вид, что спасают планету". Неспособность соцсетей бороться с контентом, отвергающим общепринятые научные данные, рискует подорвать реальные действия, которые могли бы предотвратить усугубление климатических катастроф.