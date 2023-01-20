Лише одна Meta заробила мільйони у 2022 році на рекламі, яка "вибілювала" компанії, що займаються викопним паливом. Twitter не відстає: торік соцмережа буквально вибухнула публікаціями на цю тему, показує дослідження.

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Хто винен

Дослідники виявили компанії, пов'язані з викопним паливом, які витратили близько 4 мільйонів доларів на рекламу у Facebook та Instagram під час конференції ООН з питань зміни клімату в листопаді. Ця реклама дискредитує перехід на чисту енергію, необхідний для уповільнення зміни клімату, а нафтові та газові компанії в цих оголошеннях навпаки зображуються як захисники довкілля. Тим часом у твітері частота використання хештега #climatescam стрімко зросла з липня.

Усе це свідчить про "різке повернення до заперечення кліматичних змін" і "недбалість з боку великих технологічних компаній, які не тільки продовжують монетизувати й дозволяти, але в деяких випадках активно рекомендують такий контент користувачам,

– пишуть у звіті.

Провідним автором звіту є Інститут стратегічного діалогу (ІСД) – аналітичний центр, що фінансується Фондом Білла та Мелінди Гейтс і займається питаннями екстремізму та дезінформації. Сам Білл Гейтс, як відомо, багато років займається пошуком рішення для боротьби з потеплінням і вкладає кошти в різноманітні стартапи та наукові дослідження. Свій внесок у звіт також зробили організація "Друзі Землі", "Лабораторія Седа" при Університеті Ексетера та "Спілка небайдужих науковців".

Звіт аналізує 850 рекламодавців у Facebook та Instagram за період з 1 вересня по 23 листопада. Це був критичний час для глобальних кліматичних дій. Світові лідери зібралися на кліматичній конференції ООН у Єгипті в листопаді. Була надія, що вони укладуть нові сильні угоди щодо скорочення викидів парникових газів, але в підсумку – майже ніякого результату. Індустрія викопного палива відправила на переговори безліч своїх делегатів і була широко присутня в інтернеті.

Помітний вклад у дискредитацію зусиль вчених, екологів та урядів зробила Energy Citizens , підставна група Американського інституту нафти. Вона запустила найбільше реклами протягом досліджуваного періоду, зосередивши її на розпалюванні страхів, що перехід на чисту енергію загрожує "енергетичній безпеці" Америки. Реальна ж ситуація інакша: щорічні екстремальні погодні явища посилюються зміною клімату й призводять до збільшення кількості відключень електроенергії в США – від спеки та морозів, засух і повеней, дедалі сильніших ураганів та штормів.

, підставна група Американського інституту нафти. Вона запустила найбільше реклами протягом досліджуваного періоду, зосередивши її на розпалюванні страхів, що перехід на чисту енергію загрожує "енергетичній безпеці" Америки. Реальна ж ситуація інакша: щорічні екстремальні погодні явища посилюються зміною клімату й призводять до збільшення кількості відключень електроенергії в США – від спеки та морозів, засух і повеней, дедалі сильніших ураганів та штормів. Інститут Heartland , аналітичний центр, який нападає на загальновизнану кліматичну науку, в листопаді запустив оманливу рекламу, в якій говорилося, що вчені начебто спростували 97% попередніх досліджень у сфері клімату.

, аналітичний центр, який нападає на загальновизнану кліматичну науку, в листопаді запустив оманливу рекламу, в якій говорилося, що вчені начебто спростували 97% попередніх досліджень у сфері клімату. Об'єднання "Американські виробники пластику" витратило 1,1 мільйона доларів на рекламні кампанії, пов'язані з кліматом. Це підштовхнуло міф про те, що переробка вирішує проблему пластикових відходів. Насправді пластик досить складно використовувати повторно. Лише 9 відсотків усіх пластикових відходів у світі переробляється.

Новий звіт також підтверджує попередні дослідження зростання кількості дезінформації про клімат у твітері. Хештег #climatescam з'явився "з нізвідки" в липні, а вже до кінця року з дуже незначної активності виріс до сотень тисяч згадувань. Цей термін і досі з'являється серед перших пропозицій у твітері, коли користувачі шукають термін "клімат".

Джерело його вірусності абсолютно незрозуміле, і це ще раз підкреслює необхідність прозорості щодо того, як і чому платформи показують контент користувачам,

– кажуть дослідники, маючи на увазі абсолютно незрозумілі алгоритми соцмереж.

Після того, як Ілон Маск став власником Twitter, у соцмережі збільшується кількість усіх видів раніше забороненого контенту – від мови ворожнечі до теорій змов. Прокручуючи #climatescam, часто можна зустріти брехню на кшталт визначення зміни клімату як "вигаданої катастрофи, яку глобалісти/соціалісти використовують, щоб вселити страх і почуття провини, щоб оподатковувати, регулювати й скасовувати наші свободи, вдаючи, що рятують планету". Нездатність соцмереж боротися з контентом, який відкидає загальноприйняті наукові дані, ризикує підірвати реальні дії, які могли б запобігти поглибленню кліматичних катастроф.