Лише одна Meta заробила мільйони у 2022 році на рекламі, яка "вибілювала" компанії, що займаються викопним паливом. Twitter не відстає: торік соцмережа буквально вибухнула публікаціями на цю тему, показує дослідження.
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Хто винен
Дослідники виявили компанії, пов'язані з викопним паливом, які витратили близько 4 мільйонів доларів на рекламу у Facebook та Instagram під час конференції ООН з питань зміни клімату в листопаді. Ця реклама дискредитує перехід на чисту енергію, необхідний для уповільнення зміни клімату, а нафтові та газові компанії в цих оголошеннях навпаки зображуються як захисники довкілля. Тим часом у твітері частота використання хештега #climatescam стрімко зросла з липня.
Усе це свідчить про "різке повернення до заперечення кліматичних змін" і "недбалість з боку великих технологічних компаній, які не тільки продовжують монетизувати й дозволяти, але в деяких випадках активно рекомендують такий контент користувачам,
– пишуть у звіті.
Звіт аналізує 850 рекламодавців у Facebook та Instagram за період з 1 вересня по 23 листопада. Це був критичний час для глобальних кліматичних дій. Світові лідери зібралися на кліматичній конференції ООН у Єгипті в листопаді. Була надія, що вони укладуть нові сильні угоди щодо скорочення викидів парникових газів, але в підсумку – майже ніякого результату. Індустрія викопного палива відправила на переговори безліч своїх делегатів і була широко присутня в інтернеті.
- Помітний вклад у дискредитацію зусиль вчених, екологів та урядів зробила Energy Citizens, підставна група Американського інституту нафти. Вона запустила найбільше реклами протягом досліджуваного періоду, зосередивши її на розпалюванні страхів, що перехід на чисту енергію загрожує "енергетичній безпеці" Америки. Реальна ж ситуація інакша: щорічні екстремальні погодні явища посилюються зміною клімату й призводять до збільшення кількості відключень електроенергії в США – від спеки та морозів, засух і повеней, дедалі сильніших ураганів та штормів.
- Інститут Heartland, аналітичний центр, який нападає на загальновизнану кліматичну науку, в листопаді запустив оманливу рекламу, в якій говорилося, що вчені начебто спростували 97% попередніх досліджень у сфері клімату.
- Об'єднання "Американські виробники пластику" витратило 1,1 мільйона доларів на рекламні кампанії, пов'язані з кліматом. Це підштовхнуло міф про те, що переробка вирішує проблему пластикових відходів. Насправді пластик досить складно використовувати повторно. Лише 9 відсотків усіх пластикових відходів у світі переробляється.
Новий звіт також підтверджує попередні дослідження зростання кількості дезінформації про клімат у твітері. Хештег #climatescam з'явився "з нізвідки" в липні, а вже до кінця року з дуже незначної активності виріс до сотень тисяч згадувань. Цей термін і досі з'являється серед перших пропозицій у твітері, коли користувачі шукають термін "клімат".
Джерело його вірусності абсолютно незрозуміле, і це ще раз підкреслює необхідність прозорості щодо того, як і чому платформи показують контент користувачам,
– кажуть дослідники, маючи на увазі абсолютно незрозумілі алгоритми соцмереж.
Після того, як Ілон Маск став власником Twitter, у соцмережі збільшується кількість усіх видів раніше забороненого контенту – від мови ворожнечі до теорій змов. Прокручуючи #climatescam, часто можна зустріти брехню на кшталт визначення зміни клімату як "вигаданої катастрофи, яку глобалісти/соціалісти використовують, щоб вселити страх і почуття провини, щоб оподатковувати, регулювати й скасовувати наші свободи, вдаючи, що рятують планету". Нездатність соцмереж боротися з контентом, який відкидає загальноприйняті наукові дані, ризикує підірвати реальні дії, які могли б запобігти поглибленню кліматичних катастроф.