Трехлетний ребенок нашел артефакт бронзового века возрастом 3800 лет

Обычная семейная прогулка по исторической местности в центральном Израиле неожиданно превратилась в археологическое событие государственного уровня. Предмет, который выглядел как красивый камешек, оказался молчаливым свидетелем контактов между древними цивилизациями Ближнего Востока и Египта.

Как детская находка открыла новую страницу истории?

В январе 2026 года представители Israel Antiquities Authority (IAA) официально подтвердили подлинность артефакта среднего бронзового века, найденного в конце 2025 года на территории Тель-Азеки. Предмету почти 3 800 лет, и он стал очередным доказательством активного культурного влияния Древнего Египта на Ханаан во втором тысячелетии до нашей эры, пишет Daily Galaxy.

Артефакт обнаружили не археологи и не во время раскопок. Трехлетняя девочка по имени Зив подобрала необычный камешек прямо с туристической тропы, когда вместе с семьей посещала холм Tel Azeka, расположенный примерно в 30 километрах от Иерусалима. По словам ее брата Омера, после того как песок стерли с поверхности предмета, стало понятно, что это не обычный обломок камня.

Специалисты Israel Antiquities Authority говорят, что находка является ханаанским амулетом в форме скарабея. В древнеегипетской символике такой жук олицетворял возрождение, солнечный цикл и царскую власть. Подобные скарабеи использовали как печати, ритуальные объекты или административные инструменты. Их находят в захоронениях, жилых домах и общественных сооружениях как в самом Египте, так и за его пределами.



Трехлетняя девочка нашла древний клад во время семейной прогулки на юге Израиля / Фото Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

По датировке, амулет изготовили в период между 1800 и 1600 годами до нашей эры. Особую ценность имеет то, что предмет сохранился в хорошем состоянии и был найден случайно в открытой для посетителей зоне, а не в контролируемом археологическом слое. Судя по всему, он пережил годы топтаний под обувью многочисленных туристов.

Директор IAA Эли Эскусидо отметил, что артефакт станет частью большой выставки, запланированной на 2026 год. В ней покажут печати фараонов, статуи, ритуальные сосуды и другие материальные свидетельства египетского культурного влияния на территории современного Израиля.



Регион Tel Azekah, где нашли амулет / Фото Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Тель-Азека уже много лет остается одним из ключевых объектов исследования Иудейской низменности. Археологические работы здесь ведутся более 15 лет под руководством Тель-Авивского университета совместно с IAA. Результаты раскопок свидетельствуют, что в период среднего и позднего бронзового века здесь существовал большой и богатый город с развитыми международными контактами.

Предыдущие находки на этом холме уже включали египетские статуэтки, печати и культовые предметы. Новый скарабей логично дополняет эту картину и усиливает гипотезу о тесных политических, торговых или дипломатических связях между ханаанскими городами и Египтом.

Что будет дальше с артефактом?

По израильскому законодательству, все древние артефакты принадлежат государству, а граждане обязаны сообщать о таких находках. Семью девочки публично похвалили за соблюдение правил и быстрое информирование специалистов.

Хотя предмет и не был найден в первичном археологическом контексте, его передача в государственную коллекцию гарантирует сохранность и дальнейшее научное изучение. Специалисты планируют детально исследовать материал, технику изготовления и возможные надписи на скарабее. Это должно помочь выяснить, был ли он импортирован непосредственно из Египта, или создан местными мастерами по египетским образцам.

Напомним, что это уже не первая подобная находка. В 2024 году 12-летняя девушка нашла египетский амулет, изготовленный 3500 лет назад. Амулет также имеет форму скарабея с вырезанными скорпионами и письменами.