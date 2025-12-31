Солнце готовит сюрприз на Новый год: Земля под угрозой геомагнитной бури

Наша звезда не придерживается праздничного календаря. Астрофизики зафиксировали активность на Солнце, которая может привести к геомагнитным возмущениям как раз во время новогодних празднований. Выброс плазмы, зафиксированный несколько дней назад, движется в сторону нашей планеты и может достичь ее уже в конце декабря или в начале января.

Стоит ли украинцам волноваться из-за солнечной активности?

Последние дни декабря оказались неспокойными с точки зрения космической погоды. Наблюдательные системы зарегистрировали солнечную вспышку в активной зоне AR4318, которая произошла 28 декабря. После этого события спутниковые инструменты обнаружили выброс корональной массы, часть которого направлена к нашей планете, пишет 24 Канал со ссылкой на Spaceweather.

Эксперты расходятся в оценках точного времени прибытия этого солнечного потока. Американское агентство океанических и атмосферных исследований NOAA через свой центр прогнозирования космической погоды указывает на первые сутки нового года как наиболее вероятный момент контакта с магнитосферой Земли. Однако альтернативные источники, в частности информационный ресурс solen.info, не исключают возможности того, что столкновение может произойти еще до завершения 2025 года.

Несмотря на неопределенность ситуации, украинцам нет оснований для беспокойства. Предполагаемая интенсивность геомагнитного возмущения соответствует первому уровню пятибалльной шкалы, что делает его самым мягким из возможных вариантов. На такой географической широте, где расположена Украина, влияние подобных явлений не ощущается. Основные последствия проявляются значительно ближе к полюсам планеты.

Если выброс действительно достигнет нашей планеты, самым зрелищным результатом станут полярные сияния в арктических регионах. Для районов в пределах Полярного круга это может стать замечательным природным шоу на начало года.

Что касается технической стороны, то теоретически возможны незначительные колебания в энергетических сетях из-за индуцированных геомагнитных токов, но защитные системы электростанций рассчитаны на такие нагрузки и должны справиться без проблем.

Корональная дыра

Стоит также заметить дополнительный фактор космической погоды. На поверхности Солнца сейчас активная корональная дыра CH1337, которая уже давно выбрасывает ускоренные частицы в направлении Земли. Этот поток солнечного ветра может наложиться на основной выброс как раз в период с последнего дня года до второго января.

Теоретически такая комбинация способна усилить общий эффект, однако даже в случае удвоения интенсивности до второго уровня – что считается маловероятным – для наших широт это останется незаметным явлением.

В каком состоянии сейчас Солнце?

Общая картина солнечной активности сейчас характеризуется как умеренная. Наша звезда находится в относительно спокойном состоянии, хотя иногда демонстрирует вспышки средней мощности класса M.

Ученые продолжают мониторинг ситуации, но других значительных событий в ближайшие дни не предвидят. Празднование Нового года должно состояться без космических помех, по крайней мере для большей части планеты.