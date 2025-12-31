Чи варто українцям хвилюватися через сонячну активність?

Останні дні грудня виявилися неспокійними з погляду космічної погоди. Спостережні системи зареєстрували сонячний спалах в активній зоні AR4318, який стався 28 грудня. Після цієї події супутникові інструменти виявили викид корональної маси, частина якого спрямована до нашої планети, пише 24 Канал з посиланням на Spaceweather.

Дивіться також Зонд Parker зробив революційне відкриття про наше Сонце, що матиме наслідки для всього людства

Експерти розходяться в оцінках точного часу прибуття цього сонячного потоку. Американське агентство океанічних і атмосферних досліджень NOAA через свій центр прогнозування космічної погоди вказує на першу добу нового року як найбільш ймовірний момент контакту з магнітосферою Землі. Проте альтернативні джерела, зокрема інформаційний ресурс solen.info, не виключають можливості того, що зіткнення може відбутися ще до завершення 2025 року.

Попри невизначеність ситуації, українцям немає підстав для занепокоєння. Передбачувана інтенсивність геомагнітного збурення відповідає першому рівню п'ятибальної шкали, що робить його найм'якшим із можливих варіантів. На такій географічній широті, де розташована Україна, вплив подібних явищ не відчувається. Основні наслідки проявляються значно ближче до полюсів планети.

Якщо викид дійсно досягне нашої планети, найвидовищнішим результатом стануть полярні сяйва в арктичних регіонах. Для районів у межах Полярного кола це може стати чудовим природним шоу на початок року.

Що стосується технічної сторони, то теоретично можливі незначні коливання в енергетичних мережах через індуковані геомагнітні струми, але захисні системи електростанцій розраховані на такі навантаження і повинні справитися без проблем.

Корональна діра

Варто також зауважити додатковий фактор космічної погоди. На поверхні Сонця зараз активна корональна діра CH1337, яка вже давно викидає прискорені частинки в напрямку Землі. Цей потік сонячного вітру може накластися на основний викид якраз у період з останнього дня року до другого січня.

Теоретично така комбінація здатна посилити загальний ефект, проте навіть у разі подвоєння інтенсивності до другого рівня – що вважається малоймовірним – для наших широт це залишиться непомітним явищем.

В якому стані зараз Сонце?

Загальна картина сонячної активності наразі характеризується як помірна. Наша зоря перебуває у відносно спокійному стані, хоча іноді демонструє спалахи середньої потужності класу M.

Науковці продовжують моніторинг ситуації, але інших значних подій найближчими днями не передбачають. Святкування Нового року повинно відбутися без космічних перешкод, принаймні для більшої частини планети.