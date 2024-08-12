Ученые превратят повседневные предметы в солнечные панели без самих солнечных панелей

Новая светопоглощающая технология, разработанная оксфордскими учеными, превратит вещи, которые нас окружают, в солнечные панели. Однажды особый сверхтонкий материал может быть применен на крышах наших домов, в покрытии автомобилей и даже в телефонах, чтобы заряжать батареи электрических устройств.

Как это работает

Сверхтонкая и гибкая пленка изготавливается путем наложения светопоглощающих слоев перовскита толщиной около микрона. Сочетание нескольких слоев в одном солнечном элементе (так называемый многопереходный подход) позволяет использовать более широкий диапазон светового спектра, и, как следствие, генерировать больше энергии из того же количества солнечного света.

Сообщается, что новые материалы в 150 раз тоньше традиционных кремниевых пластин и могут производить на 5% больше энергии, чем традиционные однослойные кремниевые элементы.

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Доктор Шауифенг Ху, научный сотрудник физического факультета Оксфордского университета, считает, что "этот подход может позволить фотоэлектрическим устройствам достичь гораздо большей эффективности, превышающей 45 процентов", что является значительно более высоким показателем, чем все нынешние технологии солнечных панелей.

Этот новый подход к технологии солнечной энергетики может также снизить стоимость солнечной энергии. Благодаря своей тонкости и гибкости их можно наносить практически на любую поверхность. Это снижает стоимость строительства и монтажа, а также позволит солнечным электростанциям производить больше энергии и работать более стабильно, что главное.

Технология все еще сырая

Эта разработка пока находится на стадии исследования. Университет не говорит о долгосрочной стабильности недавно разработанных перовскитных панелей. За последние 5 лет, пока шли исследования, эффективность удалось повысить с 6 до 27 процентов. Это очень близко к результату, который демонстрирует среднестатистическая нынешняя технология солнечных панелей.

Но действительно стабильность все еще является большим вопросом. В исследовании 2016 года, опубликованном в научном журнале Solar Energy Materials and Solar Cells, отмечается, что перовскит может обеспечить "эффективное, недорогое производство энергии", но он также имеет "низкую стабильность" из-за своей чувствительности к влаге.