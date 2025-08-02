Весь мир говорит о солнечном затмении, которое ожидается аж через два года. Оно будет уникальным, ведь затмений с подобными характеристиками Земля не увидит еще целых 87 лет. Это означает, что многие люди имеют уникальный шанс его наблюдать именно сейчас. Вот все детали, которые стоит знать.

Солнечное затмение 2027 года: что о нем известно?

2 августа 2027 года произойдет самое длинное полное солнечное затмение на суше в период с 1991 по 2114 год. Его уже назвали "Великим североафриканским затмением", поскольку именно в этом регионе его будет видно лучше всего. Наблюдать за явлением, которое продлится 6 минут и 22 секунды, смогут миллионы людей в Южной Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке, пишет 24 Канал со ссылкой на DailyGalaxy.

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Это самый длинный показатель продолжительности для затмений, видимых с суши за последнее время. Причиной такой продолжительности является совпадение нескольких астрономических факторов: Луна будет находиться на ближайшей к Земле точке своей орбиты, из-за чего ее видимый диск будет больше, а Земля одновременно будет на самой отдаленной от Солнца точке, что сделает видимый диск звезды меньше.

Полоса полной фазы затмения пройдет через три континента. Она начнется в Атлантическом океане, коснется южного побережья Испании и Гибралтара, а затем пересечет Северную Африку (Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет) и часть Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Йемен), завершившись в Индийском океане.

Наилучшие места для наблюдения:

Луксор, Египет . Этот город считается главным местом для наблюдения за затмением. Здесь ожидается почти гарантированно ясное небо, а продолжительность полной фазы будет составлять 6 минут 20 секунд. Это делает Луксор идеальным местом для совмещения наблюдения за небесным явлением и посещения древних памятников, например Долина Царей.

. Этот город считается главным местом для наблюдения за затмением. Здесь ожидается почти гарантированно ясное небо, а продолжительность полной фазы будет составлять 6 минут 20 секунд. Это делает Луксор идеальным местом для совмещения наблюдения за небесным явлением и посещения древних памятников, например Долина Царей. Тунис . Для тех, кто хочет избежать сильной жары, Тунис станет отличной альтернативой. В городе Сфакс, например, полная темнота продлится 5 минут 41 секунду.

. Для тех, кто хочет избежать сильной жары, Тунис станет отличной альтернативой. В городе Сфакс, например, полная темнота продлится 5 минут 41 секунду. Испания и Гибралтар. Это лучшие локации для наблюдения в Европе. В южных испанских городах, например Тарифа, полная фаза продлится до 4 минут 39 секунд.

В Украине затмение будет видно только как частичное. На карте далее видно центральную линию, в которой будет видно полное затмение. Область, ограничена зеленым – это частичная видимость. Украина – среди этих территорий.



Якакой путь пройдет солнечное затмение 2 августа 2027 года / Изображение MapHub.net/Ксавьер М. Джубье

Как правильно наблюдать за затмениями?

Во время наблюдения важно помнить о безопасности. Для правильного наблюдения за солнечным затмением ключевым правилом является защита глаз. Никогда не смотрите прямо на Солнце без специальных средств, поскольку это может вызвать серьезное и необратимое повреждение сетчатки. Даже когда значительная часть солнечного диска закрыта Луной, его излучение остается опасным.

Самый безопасный способ наблюдать за затмением – использовать средства, специально для этого разработанные:

Очки для затмения . Это самый распространенный вариант. Важно убедиться, что они соответствуют международному стандарту безопасности ISO 12312-2. Обычные солнцезащитные очки, даже очень темные, не обеспечивают достаточной защиты.

. Это самый распространенный вариант. Важно убедиться, что они соответствуют международному стандарту безопасности ISO 12312-2. Обычные солнцезащитные очки, даже очень темные, не обеспечивают достаточной защиты. Маска сварщика . Стекло в маске сварщика может служить надежным фильтром для наблюдения за Солнцем.

. Стекло в маске сварщика может служить надежным фильтром для наблюдения за Солнцем. Солнечные фильтры для оптики. Если вы планируете использовать телескоп, бинокль или фотоаппарат, необходимо установить на объектив специальный солнечный фильтр. Взгляд на Солнце через оптические приборы без такого фильтра может привести к мгновенному повреждению зрения.

Единственный момент, когда можно безопасно смотреть на затмение невооруженным глазом, – это короткая фаза полной темноты, когда Луна полностью закрывает солнечный диск. Однако как только появляется первый луч Солнца, необходимо немедленно снова надеть защитные очки.