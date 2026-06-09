Магнитный щит для Земли: как ученые хотят защитить планету от магнитных бурь химическим облаком

Солнечные бури остаются одной из самых больших угроз для современной технологической цивилизации. Ученые предложили необычное решение, которое может изменить подход к защите Земли от космической погоды и уменьшить риски для спутников, навигации и электросетей.

Об этом пишет Space.com. Команда исследователей под руководством Брайана Уолша из Бостонского университета предложила систему StormWall, которая должна не просто прогнозировать опасные солнечные бури, а активно ослаблять их влияние еще до того, как они достигнут планеты.

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Сегодня главной защитой Земли от заряженных частиц Солнца остается магнитосфера – огромная магнитная оболочка вокруг планеты. Она отклоняет значительную часть опасного излучения и потоков плазмы. Однако во время особо мощных солнечных извержений эта защита может пропускать немалую долю энергии, которая попадает на планету.

Проблема возникает из-за явления, которое ученые называют магнитным пересоединением. Если магнитные поля солнечного ветра определенным образом совпадают с магнитным полем Земли, между ними образуется своеобразный "канал". Через него огромные объемы энергии попадают в околоземное пространство и запускают геомагнитные бури.

Как будет работать StormWall

Концепция предусматривает запуск шести спутников на геосинхронную орбиту. Каждый аппарат перевозил бы специальный материал для так называемой "массовой нагрузки". Исследователи рассматривают барий, литий, натрий и кальций, которые можно безопасно хранить в твердом или жидком состоянии.

Подробное описание концепции ученые опубликовали 2 июня 2026 года в журнале Space Weather.

Когда системы мониторинга зафиксируют приближение опасной солнечной бури, спутники выпустят эти вещества в космос. Под действием солнечного света материал быстро ионизируется и превращается в облако плазмы.

Затем эта искусственная плазма переместится к границе магнитосферы со стороны Солнца. Она фактически "утолстит" защитный барьер Земли и усложнит процесс магнитного пересоединения. В результате часть энергии солнечной бури не сможет эффективно проникнуть к планете и обойдет ее стороной.

Люди всегда думали: космос огромный, Солнце массивное, и мы просто должны принимать все, что оно нам посылает. Но мы выяснили, что можем влиять на это,

– прокомментировал открытие Брайан Уолш.

Как это работает на моделях?

Для проверки идеи исследователи смоделировали геомагнитную бурю мая 2024 года, которую часто называют "бурей ко Дню матери". Один сценарий воспроизводил событие при обычных условиях, другой – с задействованной системой StormWall.

Результаты оказались многообещающими. По расчетам команды, система не способна полностью остановить геомагнитный шторм, однако может снизить его интенсивность более чем на 50 процентов. Это существенно уменьшило бы риски для спутников, систем GPS, телекоммуникационной инфраструктуры и электросетей.

Если применить действительно серьезную физику, это работает. И необходимая масса вещества, и возможности запуска уже находятся в пределах наших возможностей,

– подчеркнул Уолш.

Сколько это будет стоить?

Несмотря на оптимистичные результаты, проект имеет ряд сложных моментов. Для создания защитной плазменной завесы весь флот спутников должен перевозить объем вещества, сопоставим примерно с грузом двенадцати нефтяных цистерн.

Кроме того, StormWall пока выглядит как одноразовая система. После высвобождения материала и его ионизации спутники потеряют свой запас и не смогут мгновенно восстановить его. Это означает, что после одного применения понадобится новая миссия для пополнения ресурсов.

В то же время исследователи считают, что стремительный рост космической индустрии может сделать подобную защиту экономически оправданной. Частные компании вкладывают миллиарды долларов в орбитальную инфраструктуру, спутниковые группировки и даже будущие космические дата-центры. На этом фоне потери от сверхмощной солнечной бури могут оказаться значительно дороже профилактической защиты.

Вмешательство в столь сложную систему требует тщательной оценки возможных последствий. Однако риск долговременного загрязнения космической среды будет низким. По расчетам, искусственная плазма будет оставаться в системе лишь около шести часов, после чего солнечный ветер отнесет ее от Земли.

Еще одна особенность концепции заключается в ее глобальном характере. Магнитосфера защищает всю планету, поэтому и преимущества от работы StormWall получили бы все страны без исключения.