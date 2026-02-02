Солнце выпустило третью самую мощную вспышку за 6 лет – грозит ли Земле магнитная буря

На Солнце зафиксировали серию вспышек, одна из которых стала третьей сильнейшей за весь текущий цикл. Активный регион 4366 за сутки сгенерировал более пятнадцати вспышек среднего уровня и несколько экстремально мощных выбросов класса X. Несмотря на впечатляющую яркость этих событий, они не привели к выбросам корональной массы в направлении нашей планеты.

Что происходит на Солнце и почему это важно?

В конце января астрономы заметили новое солнечное пятно, которому дали отметку AR4366. Оно постепенно появлялось в северо-восточном квадранте звезды, но сначала продуцировало лишь незначительные вспышки класса C. Однако ситуация быстро изменилась. В течение следующих 12 часов область расширилась как по размеру, так и по магнитной сложности, приобретя бета-дельта конфигурации магнитного поля, пишет 24 Канал.

Первый серьезный сигнал поступил 1 февраля, когда регион сгенерировал вспышку класса M6.6. Этот момент стал началом целого ряда событий, приобретая каждый раз высшую и высшую угрозу. Следующие часы превратили обычный день в настоящее космическое шоу. В течение воскресенья солнечное пятно 4366 выпустило по меньшей мере пятнадцать вспышек класса M и несколько экстремально мощных выбросов класса X.



Так выглядит группа пятен AR4366 / Фото SDO/NASA

Самой большой стала импульсная вспышка X8.1, которая достигла максимума 1 февраля, пишет Spaceweather. По показателю пикового рентгеновского излучения это третье сильнейшее событие текущего 25-го солнечного цикла. Рентгеновское излучение от события имело вторичный пик на уровне X1.5 примерно в 02:22 по Киеву 2 февраля.

Для сравнения: впереди него только вспышка X9.0 от региона 3842, зафиксирована 3 октября 2024 года, и вспышка X8.7 от региона 3664, произошедшая 14 мая 2024 года.

Вскоре после этого регион 4366 продемонстрировал еще один мощный выброс – вспышка класса X2.8, зарегистрирована в 02:36 того же дня.

Всего за сутки активная область сгенерировала настоящую серию: вспышки M5.27, M9.8, X2.92, X8.11, X1.04 и M6.64 – беспрецедентная демонстрация солнечной энергии.

Хотя этот взрыв X8.11 может казаться небольшим, его размеры в разы превышают размеры Земли: смотрите видео

Что известно о корональных выбросах массы?

Несмотря на впечатляющую яркость и количество этих событий, спутниковые коронографы обнаружили лишь слабый выброс корональной массы, направленный на северо-восток, отмечает SolarHam. Это стало определенным разочарованием для любителей полярных сияний, которые надеялись увидеть их в ближайшие ночи. Причина такой "сдержанности" кроется в уникальной магнитной структуре региона.

Магнитное поле области 4366 оказалось настолько мощным, что фактически "заперло" плазму в клетку, предотвращая полноценные выбросы корональной массы. Даже вспышка X8.1, которая сопровождалась извержением большого филамента холодного материала и корональной волной, не смогла запустить значительный выброс корональной массы.

Даже спустя часы после этого события и других на коронографических изображениях не обнаружено ничего существенного. Это означает, что ни одна из вспышек не несет угрозы для Земли.

Чего ждать дальше?

В то же время ситуация может измениться в ближайшие дни. Солнечное пятно 4366 продолжает вращаться вместе с Солнцем и вскоре займет позицию, когда будет направлено непосредственно на Землю. Регион сохраняет бета-гамма-дельта конфигурацию магнитного поля – самую сложную и опасную с точки зрения генерации мощных вспышек.

Если магнитная "клетка" ослабеет или регион изменит свою структуру, будущие вспышки могут запустить выбросы корональной массы в нашу сторону. Именно такие события являются ключевым ингредиентом для создания геомагнитных бурь и потенциала для распространенных полярных сияний, которые можно наблюдать даже в средних широтах.

Эксперты прогнозируют, что регион 4366 сохранит активность в ближайшие дни. Вероятность новых мощных вспышек, включая дополнительные события класса X, остается высокой. Если ассоциированный с одной из будущих вспышек выброс корональной массы действительно будет направлен к Земле, его прибытие ожидается примерно 4 – 5 февраля.