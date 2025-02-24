Физики усомнились в работоспособности квантового процессора Microsoft Majorana 1

Компания Microsoft объявила о создании революционного квантового процессора Majorana 1, который, по ее заявлениям, базируется на топологическом материале и использует гипотетические фермионы Майораны. Впрочем, научное сообщество встретило это заявление со скептицизмом, ведь доказательств работы кубитов на основе фермионов Майораны Microsoft пока не предоставила.

По заявлениям Microsoft, благодаря их новому чипу квантовый компьютер должен быть в 800 раз устойчивее к ошибкам, чем аналогичные разработки конкурентов, что, по словам компании, открывает путь к созданию безошибочного квантового компьютера, рассказывает 24 Канал.

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Microsoft утверждает, что Majorana 1 стал первым в мире квантовым процессором на базе топологического проводника, что является первым в истории рукотворным состоянием вещества, который обеспечивает уникальные свойства, в частности повышенную защищенность от помех. Это, по замыслу компании, сделает квантовые компьютеры более стабильными и практически применимыми.

Однако многие физики сомневаются в реальности такой технологии. Один из них, Дэниел Лосс из Базельского университета, спрашивает:

Если у вас есть новые результаты, не связанные с этой статьей, почему бы не дождаться достаточного количества данных для отдельной публикации?

Его поддерживает Георгиос Кацарос из Австрийского института науки и технологий, который заявил, что без дополнительных данных о работе кубитов трудно делать выводы.

Microsoft ответила на критику, объяснив, что стремится открыто публиковать результаты исследований, одновременно защищая интеллектуальную собственность компании. Также в компании заявили, что результаты исследований были представлены отдельной группе физиков, которые признали их перспективными.

Что такое майорановские кубиты

Фермионы Майораны – это гипотетические частицы, существование которых пока не подтверждено экспериментально. Однако определенные их свойства могут быть воспроизведены в коллективных состояниях электронов или других частиц, что делает возможным создание так называемых квазичастиц Майораны.

Microsoft утверждает, что ей удалось реализовать кубит на основе таких квазичастиц. Он состоит из двух нанопроводов из арсенида индия, соединенных перемычкой в форме буквы H. На концах этой конструкции образуются квазичастицы Майораны, которые, согласно расчетам, могут поддерживать квантовую суперпозицию.

Прошлые попытки и неудачи

Microsoft уже имела неудачный опыт в попытках доказать существование майорановских квазичастиц. В 2018 году голландские ученые при финансировании компании провели эксперимент и заявили о создании таких частиц, но впоследствии их статья была отозвана из журнала Nature из-за сомнительности полученных результатов.

Один из критиков этого исследования, Винсент Морик из Центра Гельмгольца в Юлихе, убежден, что подход Microsoft к созданию квантового компьютера на основе майорановских кубитов является ошибочным и работать не будет.

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Таким образом, пока Microsoft предлагает гипотетический процессор на базе гипотетических частиц, а научное сообщество ожидает реальных доказательств его работоспособности.