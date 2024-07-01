Sony прекращает производство записываемых дисков CD-R, DVD-R и BD-R – они не пользуются спросом

Компания Sony объявила о планах постепенного прекращения производства оптических носителей информации на своем заводе в Тагаджо. Такое решение связано со снижением потребительского спроса на эту продукцию, поскольку люди все чаще отдают предпочтение другим формам хранения информации.

Стоит заметить, что такой шаг Sony коснется 250 из 670 работников завода, которым будет предложен досрочный выход на пенсию. Постепенное прекращение производства не повлияет на производство дисков, используемых на рынках аудио-, видео- и игровых технологий.

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Диски до сих пор нужны

Несмотря на развитие потоковых сервисов, остается потребительская база, которая предпочитает физические носители за более высокое качество аудио- и видеозаписей, а также за возможность создавать личные коллекции. В дополнение, такие проблемы, как недоступность ранее приобретенного цифрового контента, усилили предпочтение физических носителей среди определенной части пользователей.

И все же тенденция демонстрирует значительное снижение спроса на оптические диски, поскольку оптические дисководы (ODD) больше не являются основным элементом современных настольных компьютеров и ноутбуков.

Потребители все чаще обращаются к альтернативным решениям для хранения данных, таких как:

внешние жесткие диски,

твердотельные накопители,

карты памяти,

флеш-накопители,

сетевые хранилища (NAS),

облачные сервисы для резервного копирования данных.

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Можно лишь точно утверждать об эволюции технологий хранения данных и изменение потребительских предпочтений, которая ежегодно набирает обороты. Сейчас можно сделать осторожный вывод о том, что в недалеком будущем диски станут очень экзотическими носителями информации и полностью исчезнут из широкого потребления.