Sony продолжает развивать линейку портативных музыкальных плееров Walkman, хотя сегодня большинство людей слушает музыку через смартфоны и беспроводные наушники. Компания рассчитывает на аудиофилов, которые стремятся получить максимально качественный звук и готовы платить за специализированное оборудование. Об этом пишет Digitaltrends.

Чем новые плееры Sony Walkman отличаются от смартфонов?

Как сообщает издание Digital Trends, производитель представил три новые модели – флагманскую NW-WM1ZM3, NW-WM1AM3 и относительно более доступную NW-ZX900. Все они ориентированы на взыскательных слушателей, но отличаются материалами корпуса, конструкцией и ценой.

Самая дорогая модель отличается корпусом, изготовленным почти полностью из меди, и золотым покрытием. Sony утверждает, что такая конструкция помогает добиться более выразительных низких частот, более широкой звуковой сцены и более чистых высоких частот. В то же время реальная разница в звучании будет зависеть от наушников, записи и индивидуального восприятия музыки.

Зачем Sony использовала медь и золотое покрытие?

Флагман Sony NW-WM1ZM3 получил корпус из почти чистой меди, обработанный золотым покрытием. Компания распространила это решение даже на винты устройства. По замыслу производителя, материалы корпуса и внутренняя конструкция должны способствовать уменьшению нежелательных шумов и улучшению качества воспроизведения.

В плеере также используется массивная кабельная разводка Kimber Kable, которую Sony ранее применяла в своем премиальном аудиоустройстве DMP-Z1. Она призвана уменьшать помехи в аудиосигнале.

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Две более доступные модели не получили полностью медного корпуса. В них алюминиевая рама сочетается с задней панелью из меди с золотым покрытием. Устройства серии WM1 также оснащены обновленной системой питания с двумя конденсаторами, тогда как NW-ZX900 получил ряд компонентов, которые ранее использовались в более дорогих моделях.

Впрочем, сами по себе дорогие материалы не гарантируют, что каждый слушатель услышит существенную разницу. Ощутимый результат зависит от всей аудиосистемы, в частности от наушников и качества источника звука. Поэтому преимущества меди, золотого покрытия и специальной конструкции кабеля следует рассматривать как часть инженерного подхода Sony, а не как автоматическую гарантию лучшего звучания для всех пользователей.

Какие возможности получили новые Walkman?

Все три плеера поддерживают масштабирование обычных музыкальных файлов до аудиоформата высокого разрешения DSD. Sony также распространила эту функцию на потоковое воспроизведение через Wi-Fi. Это важно для пользователей, которые слушают музыку в стриминговых сервисах, а не загружают отдельные файлы на устройство.

Однако масштабирование не означает, что плеер восстанавливает всю информацию, которой нет в исходной записи. Алгоритмы могут изменять способ обработки сигнала, но не способны гарантированно вернуть детали, которые были утрачены при первоначальном кодировании.

Автономность остается одним из практических преимуществ специализированных плееров. По данным Sony, NW-WM1ZM3 и NW-WM1AM3 обеспечивают до 35 часов воспроизведения MP3-файлов и до 31 час при потоковом прослушивании. NW-ZX900 работает до 40 часов с MP3-файлами и до 35 часов в режиме стриминга.

Размеры дисплеев также различаются. Обе модели серии WM1 оснащены экранами диагональю 5,5 дюйма, а NW-ZX900 имеет дисплей диагональю 5 дюймов.

Таким образом, новые Walkman предлагают не только премиальные материалы, но и поддержку потоковой музыки, длительную автономную работу и специализированную обработку звука. Однако для людей, которые в основном слушают музыку в фоновом режиме, эти функции могут оказаться излишними.

Сколько стоят новые плееры Sony Walkman?

Наибольшее внимание привлекает цена флагмана. NW-WM1ZM3 стоит 5899 долларов. За эти деньги покупатель получает устройство с медным корпусом, золотым покрытием и премиальными аудиокомпонентами.

Другие модели тоже относятся к дорогому сегменту. NW-WM1AM3 стоит 2999,99 доллара, а NW-ZX900 – 1899,99 доллара. Даже самый доступный плеер в новой линейке стоит дороже многих флагманских смартфонов.

По информации Digital Trends, предзаказы открыли Sony, B&H и Crutchfield. Две более дешевые модели также доступны для заказа на Amazon. Такие цены показывают, что Sony не пытается вернуть Walkman в массовый сегмент. Компания позиционирует новые устройства как специализированные продукты для аудиофилов, готовых тратить значительные суммы на отдельное оборудование для прослушивания музыки.

Стоит ли покупать Walkman за несколько тысяч долларов?

Новые плееры Sony могут заинтересовать людей, которые используют дорогие проводные наушники, внимательно относятся к качеству записей и хотят иметь отдельное устройство для музыки. Для них специализированный плеер может стать частью полноценной аудиосистемы, а не просто альтернативой смартфону.

Однако для большинства слушателей такая покупка вряд ли будет оправданной. Современные смартфоны поддерживают потоковые музыкальные сервисы, а качественные наушники могут обеспечить убедительное звучание без необходимости покупать отдельное устройство за несколько тысяч долларов.

К тому же не все заявленные преимущества можно оценить только по техническим характеристикам. Например, золотое покрытие винтов само по себе не доказывает, что разница в звучании будет заметна для человека. Решающими остаются качество аудиотракта, совместимость с наушниками и личные предпочтения слушателя.

Возвращение Walkman в премиальный сегмент демонстрирует, что даже в эпоху смартфонов остается аудитория для специализированной аудиотехники. Однако цена новых моделей делает их нишевым продуктом. Для большинства пользователей смартфон и хорошие наушники останутся более практичным выбором.