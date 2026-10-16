Sony продовжує розвивати лінійку портативних музичних плеєрів Walkman, хоча більшість людей сьогодні слухає музику через смартфони та бездротові навушники. Компанія розраховує на аудіофілів, які прагнуть отримати максимально якісний звук і готові платити за спеціалізоване обладнання. Про це пише Digitaltrends.

Чим нові плеєри Sony Walkman відрізняються від смартфонів?

Як повідомляє видання Digital Trends, виробник представив три нові моделі – флагманську NW-WM1ZM3, NW-WM1AM3 та відносно доступнішу NW-ZX900. Усі вони орієнтовані на вимогливих слухачів, але відрізняються матеріалами корпусу, конструкцією та ціною.

Найдорожча модель вирізняється корпусом, виготовленим майже повністю з міді, та золотим покриттям. Sony стверджує, що така конструкція допомагає досягти виразніших низьких частот, ширшої звукової сцени та чистіших високих частот. Водночас реальна різниця в звучанні залежатиме від навушників, запису та індивідуального сприйняття музики.

Навіщо Sony використала мідь і золоте покриття?

Флагман Sony NW-WM1ZM3 отримав корпус із майже чистої міді, оброблений золотим покриттям. Компанія поширила це рішення навіть на гвинти пристрою. За задумом виробника, матеріали корпусу та внутрішня конструкція мають допомагати зменшувати небажані шуми й покращувати якість відтворення.

У плеєрі також використовується масивна кабельна розводка Kimber Kable, яку Sony раніше застосовувала у своєму преміальному аудіопристрої DMP-Z1. Вона покликана зменшувати перешкоди в аудіосигналі.

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Дві доступніші моделі не отримали повністю мідного корпусу. У них алюмінієва рама поєднується із задньою панеллю з міді із золотим покриттям. Пристрої серії WM1 також оснащені оновленою системою живлення з двома конденсаторами, тоді як NW-ZX900 отримав низку компонентів, які раніше використовувалися в дорожчих моделях.

Утім, самі по собі дорогі матеріали не гарантують, що кожен слухач почує суттєву різницю. Відчутний результат залежить від усієї аудіосистеми, зокрема від навушників і якості джерела звуку. Тому переваги міді, золотого покриття та спеціальної кабельної конструкції варто розглядати як частину інженерного підходу Sony, а не як автоматичну гарантію кращого звучання для всіх користувачів.

Які можливості отримали нові Walkman?

Усі три плеєри підтримують масштабування звичайних музичних файлів до аудіоформату високої роздільної здатності DSD. Sony також поширила цю функцію на потокове відтворення через Wi-Fi. Це важливо для користувачів, які слухають музику в стримінгових сервісах, а не завантажують окремі файли на пристрій.

Однак масштабування не означає, що плеєр відновлює всю інформацію, якої немає в оригінальному записі. Алгоритми можуть змінювати спосіб обробки сигналу, але не здатні гарантовано повернути деталі, які були втрачені під час початкового кодування.

Автономність залишається однією з практичних переваг спеціалізованих плеєрів. За даними Sony, NW-WM1ZM3 та NW-WM1AM3 забезпечують до 35 годин відтворення MP3-файлів і до 31 години під час потокового прослуховування. NW-ZX900 працює до 40 годин із MP3-файлами та до 35 годин у режимі стримінгу.

Розміри дисплеїв також відрізняються. Обидві моделі серії WM1 оснащені екранами діагоналлю 5,5 дюйма, а NW-ZX900 має дисплей діагоналлю 5 дюймів.

Отже, нові Walkman пропонують не лише преміальні матеріали, а й підтримку потокової музики, тривалу автономну роботу та спеціалізовану аудіообробку. Проте для людей, які переважно слухають музику у фоновому режимі, ці функції можуть виявитися надмірними.

Скільки коштують нові плеєри Sony Walkman?

Найбільше уваги привертає ціна флагмана. NW-WM1ZM3 коштує 5899 доларів. За ці гроші покупець отримує пристрій із мідним корпусом, золотим покриттям і преміальними аудіокомпонентами.

Інші моделі теж належать до дорогого сегмента. NW-WM1AM3 коштує 2999,99 долара, а NW-ZX900 – 1899,99 долара. Навіть найдоступніший плеєр у новій лінійці коштує дорожче за багато флагманських смартфонів.

За інформацією Digital Trends, попередні замовлення відкрили Sony, B&H та Crutchfield. Дві дешевші моделі також доступні для замовлення на Amazon. Такі ціни показують, що Sony не намагається повернути Walkman до масового сегмента. Компанія позиціює нові пристрої як спеціалізовані продукти для аудіофілів, які готові витрачати значні суми на окреме обладнання для прослуховування музики.

Чи варто купувати Walkman за кілька тисяч доларів?

Нові плеєри Sony можуть зацікавити людей, які використовують дорогі дротові навушники, уважно ставляться до якості записів і хочуть мати окремий пристрій для музики. Для них спеціалізований плеєр може бути частиною повноцінної аудіосистеми, а не просто альтернативою смартфону.

Проте для більшості слухачів така покупка навряд чи буде виправданою. Сучасні смартфони підтримують потокові музичні сервіси, а якісні навушники можуть забезпечити переконливе звучання без необхідності купувати окремий пристрій за кілька тисяч доларів.

До того ж не всі заявлені переваги можна оцінити лише за технічними характеристиками. Наприклад, золоте покриття гвинтів саме по собі не доводить, що різниця у звучанні буде помітною для людини. Вирішальними залишаються якість аудіотракту, сумісність із навушниками та особисті вподобання слухача.

Повернення Walkman у преміальному сегменті демонструє, що навіть у добу смартфонів залишається аудиторія для спеціалізованої аудіотехніки. Однак ціна нових моделей робить їх нішевим продуктом. Для більшості користувачів смартфон і хороші навушники залишатимуться практичнішим вибором.