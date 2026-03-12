Бессрочная изоляция: Кремль готовит россиян к жизни без интернета, игнорируя миллиардные убытки

Официальные представители Кремля заявили, что ограничения доступа к интернету на территории России будут продолжаться столько, сколько захотят власти. По словам Дмитрия Пескова, такие меры внедряются для обеспечения безопасности граждан, но местные СМИ уже говорят об ощутимых последствиях для экономики и повседневной жизни.

Какие последствия отключения от интернета?

Песков отметил, что все действия власти происходят в "строгом соответствии с действующим законодательством", а продолжительность ограничений будет зависеть исключительно от потребности в мерах защиты. Аргументируя такие шаги, в Кремле заявляют, что поскольку методы атак со стороны Украины становятся все более сложными, приходится применять сложные технологические решения в ответ, пишет российское издание The Moscow Times.

Ситуация с мобильной связью во многих городах сейчас близка к критической. Пользователи массово жалуются на то, что вне дома или офиса пользоваться интернетом практически невозможно. Мобильное соединение работает крайне нестабильно, а относительно надежный доступ к сети возможен только через точки Wi-Fi, пишет турецкое издание Anadolu.

Особенно остро это ощутили жители Москвы, где проблемы с подключением продолжаются уже более 5 дней, а в отдельных районах столицы зафиксирован полный локальный шатдаун мобильного интернета. Подобные трудности наблюдаются и в Санкт-Петербурге. Согласно данным мониторинговых проектов, ограничения мобильной связи зафиксированы уже в 62 регионах страны.

Что разрешено "простым русским"?

Еще одной особенностью текущей ситуации стал переход на систему так называемых "белых списков" разрешенных ресурсов, что уже применяется в 58 субъектах федерации. Это означает, что стабильно работают только те ресурсы, которые получили одобрение власти: портал "Госуслуги", социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервисы "Яндекса", популярные маркетплейсы и официальные сайты государственных структур.

В то же время мессенджеры, банковские приложения и большое количество привычных веб-сайтов работают с большими перебоями. Количество официальных жалоб от пользователей уже превысило отметку в 2500 обращений.

Влияние на экономику

Экономический аспект этой цифровой изоляции оказался чрезвычайно болезненным. В Кремле признали, что интернет-ограничения создают серьезные трудности для бизнеса, и этот вопрос должен стать темой обсуждения в профильных ведомствах для минимизации финансовых потерь.

Только в Москве ежедневные убытки предпринимателей от невозможности проводить платежи и фактического паралича рабочих процессов оценивают в 1 миллиард рублей в день, утверждает The Moscow Times.

Всего за первые 5 дней блокировок экономика города потеряла от 3 – 5 миллиардов рублей.

Если же анализировать прошлый год, то общие потери российской экономики от замедления доступа к сети, шатдаунов и блокировки социальных сетей достигли колоссальной суммы в 1 триллион рублей.

Введенные ограничения стали возможными после принятия парламентом закона, который предоставляет Федеральной службе безопасности право блокировать доступ к интернету при необходимости.