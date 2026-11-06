Сотрудники Google утверждают, что им запретили говорить правду об ИИ

О чем умалчивают в Google

О расколе между сотрудниками и руководством DeepMind рассказала газета The Washington Post. По данным издания, сотрудники лаборатории в Лондоне не могут публично говорить о своих опасениях из-за широкого соглашения о запрете на дискредитацию компании.

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Такие соглашения являются формой юридической корпоративной цензуры. Они позволяют компаниям не допускать, чтобы сотрудники разглашали информацию, которую фирма считает негативной или критической. В DeepMind они, похоже, работают именно так, как и задумывалось: пугают людей, которые хотели бы привлечь общество к обсуждению развития технологии.

Эта технология действительно очень важна, и она очень быстро меняется. Общественность хочет знать и имеет право знать. Часто это единственный способ, с помощью которого люди узнают о вреде и потенциальном вреде, который возникает– прокомментировал анонимный сотрудник DeepMind в беседе с The Washington Post.

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Что происходит внутри лаборатории?

Двое сотрудников лаборатории рассказали газете о дискуссионной группе, организованной их коллегами. Там обсуждались последствия этого пункта соглашения, который многие подписали в качестве условия трудоустройства. Во встрече приняли участие десятки сотрудников. Некоторые открыто критиковали соглашение и сравнивали его с антиутопическим государством тотального надзора из романа Джорджа Оруэлла "1984".

Можно ли применить соглашение на практике?

Пока неясно, действительно ли высшее руководство Google воспользуется этим пунктом против сотрудников. Также возникает вопрос, может ли компания сделать это с точки зрения закона. Несмотря на это, сотрудники считают, что такие соглашения заходят слишком далеко при любых условиях.

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Другой сотрудник DeepMind рассказал газете, что даже если соглашение нельзя принудительно исполнить, сама попытка заткнуть рот говорит сама за себя. По его словам, "причина – по сути, запугать людей".